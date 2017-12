Ziua recunoştinţei, la American Corner

Centrul de informare American Corner, din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, organizează, săptămâna viitoare, o serie de manifestări dedicate Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving), reunite sub denumirea „An American Thanksgiving: Thanksgiving Traditions of the United States”. („O zi a recunoştinţei americane: Tradiţii de Ziua Recunoştinţei din SUA”). Prima acţiune va avea loc luni, 21 noiembrie, în sala American Corner din Campusul universitar, începând cu ora 10.00. La întâlnire vor participa studenţii din anul al doilea din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius”, specializarea Studii Americane. Vineri, 25 noiembrie 2011, este programată o a doua întâlnire, de aceasta dată fiind invitaţi studenţii din anul al treilea din cadrul aceluiaşi program de studii. La finalul fiecărei acţiuni, coordonatoarele centrului American Corner vor pune la dispoziţie tuturor celor prezenţi materiale informative despre civilizaţia americană şi vor acorda diplome de participare.