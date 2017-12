Ziua revanşei pentru germani

Trecute pe lista marilor favorite la titlul mondial înaintea turneului final, Germania şi Spania şi-au respectat statutul. Ambele au impresionat prin organizare, chiar dacă germanii au plusat şi la capitolul spectacol, reuşind să marcheze de patru ori în poarta adversarilor în trei dintre partidele susţinute în Africa de Sud. Fiecare dintre cele două echipe a avut câte o sincopă, pierzând câte un meci la limită, dar parcursul nu le-a fost afectat, câştigându-şi grupa din care au făcut parte. În această seară, cele două se vor duela în semifinale, iar una dintre ele se va opri din drumul către titlul mondial. Conform calculelor hârtiei, germanii par favoriţi, mai ales că au o mare dorinţă de revanşă după eşecul din urmă cu doi ani, când au cedat în faţa ibericilor în finala Campionatului European, cu 0-1, unicul gol fiind reuşit de Fernando Torres. Tehnicianul Joachim Low se confruntă însă cu o mare problemă, trebuind să găsească soluţia perfectă pentru înlocuirea atacantului Thomas Muller, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. În pole position este mijlocaşul lui SV Hamburg, Piotr Trochowski, care va completa astfel ofensiva germană. Indiferent de jucătorii pe care-i va trimite în teren, selecţionerul german este convins că echipa sa are forţa de a ajunge în finala competiţiei. „Nu m-am îndoiat niciodată de potenţialul acestei echipe şi şansa de a ridica şi mai mult nivelul de joc. Jucătorii au arătat o foame de victorii pe măsura mentalităţii unor campioni mondiali. Am o echipă excelentă. Jucătorilor le place să înveţe, sunt mereu motivaţi şi m-au făcut să fiu mândru”, a spus Low. În schimb, spaniolii au la dispoziţie întregul lot, însă selecţionerul Vicente Del Bosque are mari semne de întrebare în privinţa omului decisiv din partida disputată în urmă cu doi ani, Fernando Torres. Forma slabă arătată de “El Nino” în acest turneu a determinat presa iberică să ceară insistent înlocuirea acestuia din formula de start. Totuşi, Fernando Torres pare să aibă în continuare sprijinul lui Del Bosque, mai ales că şi-a arătat valoarea în dese rânduri în meciurile decisive. Atenţia tehnicianului spaniol se îndreaptă însă către tactica distructivă a adversarilor. „Vom avea un meci greu împotriva unui adversar care va încerca, în primul rând, să ne blocheze jocul de pase. Meciul va fi diferit de toate celelalte de la acest final, mai ales că ambele echipe îşi doresc enorm să ajungă în finală. Ştiu că putem juca mai bine decât am făcut-o până acum, dar sper că vom avea parte de un joc deschis, care să facă o bună reclamă fotbalului”, a avertizat Del Bosque.

Formaţiile probabile - Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, Boateng - Schweinsteiger, Khedira, Ozil, Trochowski - Klose, Podolski; Spania (antrenor Vicente Del Bosque): Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta - D.Villa, F. Torres. Arbitrează: Viktor Kassai (Ungaria).