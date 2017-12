Ziua școlii este o sărbătoare cu tradiţie

Ca în fiecare an, pe 1 februarie, Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” din Medgidia a sărbătorit, într-o atmosferă festivă, 23 ani de când poartă numele pictorului care a transformat în artă căldura culorilor şi puterea oranjului dobrogean. Programul zilei a debutat cu un moment dedicat elevilor care s-au afirmat prin rezultate deosebite la învăţătură (media generală 10), olimpiade și concursuri în etapa județeană și națională, pe parcursul anului școlar anterior. Conducerea şcolii le-a oferit diplome, premii în bani și daruri din partea Asociației de Părinți. După sosirea invitaților, reprezentanţi ai instituţiilor locale şi foşti dascăli în şcoala noastră, s-a adus un omagiu pictorului. Copiii au lansat baloane în eter, care purtau acest mesaj: „Aducem recunoştinţă / La ceas aniversar / Artistului, ce-a lăsat moştenire, / Pânze de mărgăritar. / Medgidia-l sărbătoreşte / Ca fiu al acestui ţinut / Numele îl poartă şcoala, / Unde noi toţi am crescut, / Am învăţat, ne-am străduit, / Şi rezultate pe măsură-am obţinut...”. Atelierele pregătite cu entuziasm și responsabilitate de către cadrele didactice şi elevi au abordat o tematică vastă și extrem de atractivă: Fantezie şi culoare... în acorduri muzicale; Matematica - prietena mea (concurs); Şcoala românească în timp şi spaţiu; Voki - prietenul nostru virtual (creare materiale didactice); Universul Basmului - o şcoală despre viaţă; Sport şi sanătate (competiţii sportive: volei, baschet, handbal). Participanţii au fost încântaţi de vernisajul expoziţiei cu titlul „Şcoala noastră ieri, azi şi mâine“ şi de lansarea revistei şcolii - „Labirintul Copilăriei“, nr. 15.

Inspirat din elementele de cultură organizațională, programul artistic intitulat ”Şcoala, prietena noastră” a avut mult succes, datorită elevilor cu har muzical și actoricesc, celor cu talent la dans și la recitat, care ne-au amintit tuturor de copilărie... „De vorbă cu... seniorii şcolii noastre“ a încheiat programul zilei într-o atmosferă caldă și agreabilă în instituţia noastră binecuvântată cu dascăli minunați care, de generații, cu dăruire și pasiune făuresc destine şi se mândreşte cu elevi ambițioși, cu părinți inimoși și implicați. Copiii s-au bucurat de o Feerie pe gheaţă, la patinoarul în aer liber din centrul municipiului, potrivit unui comunicat al Școlii.