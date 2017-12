Pentru al optulea an consecutiv, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din România a organizat, la Braşov, în perioada 16-18 decembrie, “Ziua Supravieţuitorului de Cancer”. Acest eveniment celebrează succesul supravieţuitorilor în lupta cu o maladie considerată, până nu demult, incurabilă – cancerul. Poveştile emoţionante de viaţă ale acestor luptători, determinarea lor, optimismul şi voinţa de a duce o viaţă normală se constituie într-un exemplu pentru toate persoanele afectate de această boală. La evenimentul organizat în acest an au participat 150 de membri ai FABC din toată ţara, precum şi reprezentanţii persoanelor afectate de boli cronice – boli autoimune, hemofilie şi hepatita. Atât festivitatea care a marcat succesul supravieţuitorilor, precum şi spectacolul care a urmat, s-au constituit într-o vibrantă sărbătoare dedicată vieţii. „Prin acest eveniment marcăm an de an victoria asupra cancerului - o bătălie câştigată dintr-un război, sărbătorindu-i pe cei care au avut curajul şi voinţa de a se angaja în această luptă, făcând eforturi extraordinare pentru a supravieţui bolii pe de o parte, dar şi deficienţelor din sistemul sanitar din Romania, pe de altă parte. Considerăm că este o motivaţie pentru cei nou diagnosticaţi de a se angaja în această luptă şi de a deveni nu numai supravieţuitori, ci chiar învingători”, a declarat preşedintele FABC, Cezar Irimia.

POVESTEA UNUI PACIENT CU CANCER, VICTIMĂ A NEPĂSĂRII!? În urmă cu patru ani, la 32 de ani, Loredana urma să afle cumplitul diagnostic: neoplasm de colon. A urmat o operaţie, însă fără efectul scontat, fiind stabilit un diagnostic eronat. A mai urmat una, de data aceasta intervenţia fiind ţintită. Medicii au reuşit o minune, în ciuda metastazei hepatice, a complicaţiilor ivite. Intervenţia s-a finalizat după mai bine de cinci ore, dar cu bine. Revenirea pacientei a fost una extrem de grea. Au urmat şedinţele de chimioterapie, din nou o perioadă de neuitat în viaţa tinerei paciente. Nu a cedat nici măcar o secundă. La scurt timp a survenit încă o intervenţie chirurgicală, de data aceasta organul afectat fiind ficatul. A fost o nouă operaţie finalizată cu bine şi asta doar datorită medicilor care au dovedit din nou capacitatea de a face faţă unei situaţii deloc uşoare. Din nou chimioterapie, însă pacienta era deja obişnuită. A avut încredere. S-a terminat totul bine şi de această dată. Poate că lucrurile nu s-ar fi complicat atât de mult dacă medicul care a văzut-o prima dată (în urmă cu patru ani) ar fi tratat cazul cu profesionalism şi nu şi-ar fi bătut joc de jurământul pe care, trebuie să recunoaştem, sunt puţini cei care-l mai respectă. În cazul Loredanei, totul a început de la o simplă indigestie. A urmat un tratament îndelungat, însă degeaba. Medicii care au văzut-o prima dată o ţineau pe a lor: enterocolită şi nimic mai mult. Pacienta slăbise în greutate vizibil, abia dacă se mai putea ţine pe picioare, iar rezultatele analizelor medicale erau îngrijorătoare. Nici atunci medicii n-au pus prea mare preţ. Chiar dacă familia a avut mare încredere în medici, în final a decis să mai obţină şi alte opinii. Rezultatele? Înfiorătoare. Tânăra necesita transfuzii de sânge de urgenţă, hemoglobina sa fiind de trei ori mai mică decât valoarea normală. S-a dovedat clar că tratamentele acordate pentru enterocolită, din păcate, luni bune, au fost în defavoarea pacientei investigată cu superficialitate de… amatori, în niciun caz nu pot fi numiţi medici. Aşa s-a ajuns la cumplitul diagnostic: cancer. Loredana însă nu s-a dat bătută, deşi lupta cu viaţa a fost cumplită. Acum, la patru ani de la prima intervenţie, poate spune că este o învingătoare. Merge periodic la control, iar rezultatele analizelor sunt bune. Speră ca Dumnezeu să o ajute şi pe viitor, deşi viaţa sa s-a schimbat semnificativ. De „Ziua supravieţuitorului de cancer” ea îi încurajează pe toţi pacienţii cu cancer să nu cedeze nici măcar o clipă şi să spere că, până la urmă, totul va fi bine.

SUTE DE MII DE BOLNAVI CU DIFERITE TIPURI DE CANCER Datele statistice arată că, în 2010, în România era diagnosticaţi cu cancer 482.000 de oameni, cifra cazurilor noi pe an fiind de 70.300. Riscul de a face cancer până la 75 de ani este de 21,1%. Tot datele statistice arată că în tratament efectiv sunt 98.000 (numai 20% sunt trataţi), iar cifra bolnavilor care se află în tratamente aprobate prin dosare, deci cazurile grave, este de 4.000, din cele peste 10.000 de cazuri aflate pe lista de aşteptare.

CELE MAI FRECVENTE FORME DE CANCER ÎN ROMÂNIA: SÂN, PULMONAR, COL UTERIN, COLORECTAL, PROSTATĂ. CELE MAI FRECVENTE FORME DE CANCER ÎN EUROPA: PROSTATĂ, SÂN, COLORECTAL, PULMONAR, VEZICĂ URINARĂ

De asemenea, cea mai mare mortalitate pe forme de cancer în România: pulmonar, sân, colorectal, col uterin, prostată. Mortalitatea generală prin cancer, pe an, în România, este de 46.300 de cazuri.

FABC a fost înfiinţată în 2005, din nevoia ca cei care luptă împotriva cancerului să devină o voce unică şi puternică. FABC este o federaţie formată din 12 asociaţii care activează pe plan local, la nivelul judeţelor, şi numără peste 32.000 de membri în întreaga ţară, pacienţi, supravieţuitori şi voluntari. Misiunea FABC este de a face lobby şi advocacy activ pentru promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor pacienţilor cu cancer, implementarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului acestei maladii.