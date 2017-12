Ziua veteranului, sărbătorită la Constanţa

American Corner, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii constănţene „Ovidius” organizează, vineri, 12 noiembrie, activitatea intitulată „Veterans Day – Land of the Free”. În SUA, Ziua Veteranilor se sărbătoreşte în fiecare an pe 11 noiembrie, la Cimitirul Naţional Arlington. Moderatorul acţiunii de vineri, Adelina Vartolomei, doctorand în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius”, va vorbi despre istoria acestei zile, dedicată veteranilor de război. La eveniment au fost invitaţi să participe studenţii din anii I şi II ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. După prezentare, participanţiii vor urmări filmul „Born on the Fourth of July” („Născut pe 4 Iulie”), în regia lui Oliver Stone. Pe 16 noiembrie, American Corner va organiza, cu sprijinul Catedrei de engleză din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius”, o activitate dedicată indienilor americani şi mostenirii lor culturale, întrucât în Statele Unite ale Americii luna noiembrie este cunoscută ca „American Indian Heritage Month” (Luna moştenirii indienilor americani).