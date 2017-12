Zlatan Ibrahimovic ar putea ajunge în MLS, la echipa LA Galaxy

Trecerea de la Ligue 1 la Premier League s-a dovedit mai dificilă decât credea pentru Zlatan Ibrahimovic. Starul suedez de 35 de ani al lui United a marcat doar de şase ori în primele 16 partide în tricoul lui United şi a intrat într-o criză evidentă de formă.

Ajuns aproape de finalul unei cariere legendare, Zlatan are o înţelegere pe un singur an cu echipa lui Jose Mourinho, iar actualul sezon poate fi şi singurul petrecut sub comanda lui "The Special One", ofertele de plecare ivindu-se deja.

Daily Mirror anunţă că suedezul are deja o "primă cale de scăpare", dacă lucrurile continuă să meargă pe acest drum la United. Concret, fostul golgheter din Serie A şi Ligue 1 e dorit de LA Galaxy, americanii încercând să profite de startul slab în tricoul "diavolilor", dar şi de vârsta înaintată a lui Zlatan pentru a profita şi a-l aduce în MLS, considerând că ar da o lovitură importantă de imagine prin transferul lui Ibrahimovic.

LA Galaxy, care în acest moment are în lot vedete precum Steven Gerrard, Robbie Keane sau Giovanni dos Santos, se arată interesată şi de celălalt atacant celebru al lui United intrat într-o pasă proastă, americanii fiind gata să facă o ofertă şi pentru Wayne Rooney, cel care, spre deosebire de Zlatan, mai are doi ani din înţelegerea semnată cu echipa din Manchester.