ZMC a pus bazele strategiei 2014-2020

STRATEGIE DE VIITOR Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” (ZMC) se pregăteşte pentru viitorul exerciţiu financiar, 2014-2020. În acest sens, ZMC a obţinut aproximativ 800.000 de lei de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional (POR) pentru proiectul “Vision 2020-o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa”. “Fiecare localitate membră a ZMC şi-a întocmit propria listă de proiecte prioritare pe termen mediu şi lung. Prin această posibilitate care ne-a oferit-o Programul Operaţional Regional, Dezvoltarea Capacităţii Administrative, încercăm să facem o strategie pentru această nouă formulă de administrare a teritoriului, Zonele Metropolitane. Noi am preluat datele şi listele de proiecte ale localităţilor membre, şi am pus bazele acestei strategii, care corespunde unui termen mediu şi lung, adică viitorul exerciţiu financiar, 2014-2020”, a declarat managerul de proiect, Ani Merlă. Ea a aprecizat că, în prezent, ZMC are o prognoză de buget de la Uniunea Europeană pentru următorul exerciţiu financiar, ceea ce le-a permis să stabilească în avans domeniile care vor fi abordate cu prioritate la finanţare în perioada 2014-2020. “În acest mod putem să armonizăm dorinţele localităţilor în ceea ce priveşte proiectele, cu posibilităţile de finanţare. Cred că este un proiect care s-a încheiat cu succes pentru că ne-am atins scopul, adică, cumularea proiectelor într-o lucrare nouă, superioară din punct de vedere al aşteptărilor, care ne permite să creionăm mult mai uşor viitoarea strategie de dezvoltare a ZMC. Tot ceea ce putem spune acum este faptul că domeniile de intervenţie stabilite de UE se pliază foarte bine pe doleanţele comunităţilor locale, membre ale ZMC”, a spus Merlă. Potrivit proiectului, printre proiectele prioritare în următorul exerciţiu financiar găsim Reabilitarea şi dezvoltarea sistemului hidrotehnic de protecţie a plajelor, creşterea atractivităţii turistice a lacurilor Siutghiol şi Tăbăcărie, modernizarea Aeroportului Mihail Kogălniceanu, sau construirea unei săli polivalente.

INVESTIŢII ÎN CERCETARE O altă veste bună pentru ZMC a venit în urmă cu câteva zile de la Guvern, care a publicat normele de aplicare pentru transportul metropolitan pe care ZMC îl aştepta de foarte mult timp. “Este pentru prima oară când apare într-un text de lege “transportul metropolitan”. Eu cred că vom reuşi, după ce aprofundăm legislaţia să facem acest transport metropolitan. Una din priorităţile viitorului exerciţiu financiar este domeniul cercetare inovare, pentru care deja sunt prognozate multe miliarde de euro. În acest sens se conturează înfiinţarea la Constanţa, şi în alte oraşe mari, a polilor de competitivitate. Va fi de fapt un parteneriat între autorităţile locale ca şi catalizator al asocierii între universităţi, institute de cercetare, cu partea de cercetare şi IMM-uri cu partea de aplicabilitate a cercetării”, a mai spus Ani Merlă. Cu toate eforturile pe care le depun autorităţile locale pentru accesarea de proiecte, România continuă să fie în coada listei în ceea ce priveşte absorbţia. Pe lângă legislaţia încâlcită privind accesarea fondurilor, a numeroaselor piedici puse de funcţionarii autorităţilor de management, România se mai confruntă cu o problemă: lipsa experţilor. “România are în prezent o problemă cu evaluatorii, pentru că nu există. Prima vizită pentru evaluarea tehnică pentru proiectul “Reabilitarea falezei Cazinoului din Constanţa” a fost efectuată ieri, deşi dosarul este depus din 21 iunie 2011. Nu cred că este normal ca după trei luni şi jumătate de la depunerea proiectului să avem prima vizită pentru evaluarea tehnică”, a explicat Ani Merlă.