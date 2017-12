Zmeura, un „medicament” miraculos

Numeroase studii au descoperit că zmeura are o sumedenie de proprietăţi benefice pentru organism. Ea previne hipertensiunea arterială, scade febra şi îmbunătăţeşte digestia, încetineşte evoluţia celulelor canceroase şi tratează afecţiuni genitale feminine, are proprietăţi expectorante, reduce foamea, fiind folosită în tratarea obezităţii, ameliorează diferite afecţiuni oculare şi tratează cistita, are un rol important în tratarea diabetului. De asemenea, datorită compoziţiei sale bogate, zmeura vitaminizează şi mineralizează, ajutând la vindecarea mai rapidă a infecţiilor urinare. Vitamina C, B1 şi B2 din compoziţie, dar şi calciul, magneziul, fosforul şi fierul cresc imunitatea şi ajută la refacerea organismului după oboseală sau stres prelungit. Zmeura combate infecţiile respiratorii. Specialiştii spun, de asemenea, că trei porţii de zmeură pe zi reduc riscul apariţiei bolilor oculare care pot cauza pierderea vederii la persoanele în vârstă.