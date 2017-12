Zoey Deschanel s-a despărţit de soţ

Actriţa şi cântăreaţa americană Zoey Deschanel, cunoscută graţie rolurilor din filmul ”500 Days of Summer” şi din comedia ”New Girl”, s-a despărţit de soţul ei, Ben Gibbard, după o căsnicie de doi ani, a anunţat agentul de presă al artistei. Zoey Deschanel, în vârstă de 31 de ani şi Ben Gibbard, de 35 de ani, solistul trupelor rock indie Death Cab for Cutie şi The Postal Service, s-au căsătorit în septembrie 2009. Nu sunt cunoscute, deocamdată, motivele care au condus la despărţirea cuplului. Zoey Deschanel este, totodată, solista trupei She & Him, care a lansat un album cu colinde de Crăciun, intitulat ”A Very She & Him Christmas”, în luna octombrie.