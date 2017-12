Zonă de agrement pentru locuitorii din sudul Constanţei

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a inaugurat, ieri, zona de agrement din cartierul Km 4-5. După mai multe studii făcute de angajaţii Primăriei, s-a decis că cel mai bun loc pentru amenajarea unui parc cu locuri de joacă pentru copii este în zona Dorally. Înainte de a se implica Primăria, zona respectivă era utilizată de locuitorii din cartierele Km 4-5 şi Poarta 6 pentru grătare la iarbă verde. Pentru a pune cît mai bine în valoare zona, Primăria a investit şi a creat un parc în toată regula, cu locuri de joacă pentru copii şi cu un teren de fotbal, dar a lăsat şi posibilitatea efectuării unui grătar în aer liber. Radu Mazăre a declarat, ieri, că autoritatea locală a dorit să vină în sprijinul locuitorilor din Km 4-5, zonă care avea nevoie de un loc de joacă şi un parc. „Am învăţat un lucru. Că este bine să faci drumul acolo pe unde oamenii fac poteca. Dacă dumneavoastră doriţi să faceţi grătarele aici, am zis că este bine să amenajez acest loc pentru a arăta civilizat. Vreau, în primul rînd, să vă mulţumesc pentru că în iunie aţi mers la vot şi m-aţi ales primar pentru încă patru ani. Eu am făcut tot ce am promis, mai puţin lucrurile pe care nu m-au lăsat cei de la Bucureşti să le fac, dar a venit timpul să rezolvăm şi această problemă. Trebuie să mergeţi la vot pentru a putea trimite parlamentarii constănţeni ai PSD la Bucureşti şi astfel vom putea face şi ceea ce nu am reuşit pînă acum. Eu sînt luptător, mă bat cu toată lumea, de la Băsescu pînă la ultimul procuror, dar decît să îmi folosesc energia luptîndu-mă cu ei, mai bine o folosesc pentru a face ceva pentru Constanţa. Votaţi parlamentarii PSD, pentru că avem nevoie de multe de la Bucureşti“, le-a spus oamenilor Radu Mazăre. La inaugurarea zonei de agrement, organizată de municipalitate ca o serbare cîmpenească, cu mici şi bere, au participat şi o parte din candidaţii PSD pentru Parlament. Candidatul în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, a declarat că a discutat cu oamenii ale căror probleme încearcă să le rezolve, însă pentru asta este nevoie ca PSD să poată face Guvernul. „Problemele oamenilor sînt multe. Probleme legate de pensii, de salarii, de lipsa locurilor de muncă, probleme pe care noi, PSD, le avem rezolvate în programul de Guvernare“, a spus Manuela Mitrea. La rîndul lui, candidatul în Colegiul 3 senatorial, Alexandru Mazăre, a declarat: „Este un moment de sărbătoare, însă constat că lumea are foarte multe probleme, în special cu Fondul Proprietatea, o instituţie fără fond asupra căreia noi am atras atenţia. Putem rezolva aceste probleme, dar trebuie ca PSD să ajungă la guvernare“.