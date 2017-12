Zona euro - un pas înainte, prea mulți înapoi

Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a declarat că nu poate exclude riscul deflaţiei (scăderii prețurilor - n.r.) în zona euro, indicând o probabilitate crescută ca instituţia să suplimenteze la începutul acestui an măsurile monetare de stimulare a economiei regiunii, relatează Bloomberg. „Riscul ca BCE să nu îşi îndeplinească mandatul de menţinere a stabilităţii preţurilor este mai mare faţă de acum şase luni. Pregătim tehnic modificarea mărimii, vitezei şi compoziţiei măsurilor, la începutul lui 2015, dacă va fi necesar, pentru a reacţiona la o lungă perioadă de inflaţie scăzută. Există unanimitate în această privinţă la nivelul consiliului guvernatorilor băncilor centrale din UE“, a declarat Draghi, într-un interviu acordat publicației germane Handelsblatt. Cu inflaţia care ar putea deveni negativă în acest an, unii guvernatori au avertizat că există pericolul intrării pe o spirală a deflaţiei, în timp ce alţii vor să lase ca măsurile deja convenite să îşi facă efectul. Şeful BCE a adăugat că achiziţiile de obligaţiuni guvernamentale se află printre intrumentele care ar putea fi utilizate de instituţie pentru a-şi îndeplini mandatul de menţinere a stabilităţii preţurilor, dar finanţarea statelor, interzisă de Tratatul UE, trebuie evitată. Tipărirea de bani pentru achiziţia de obligaţiuni guvernamentale, operaţiune cunoscută sub numele de relaxare cantitativă, este văzută ca unul dintre ultimele instrumente aflate la dispoziţia BCE pentru revigorarea inflaţiei, în condiţiile în care dobânda de politică monetară este de numai 0,05%, iar neîncrederea privind efectul măsurilor deja adoptate de instituţie este în creştere.