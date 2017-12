Zona euro, la un deceniu distanţă

România mai are nevoie de minimum zece ani pentru a ajunge la un PIB pe cap de locuitor de 60% din media europeană. Abia atunci va fi primită în zona euro, a declarat ieri economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. „La finele anului trecut, PIB-ul pe cap de locuitor din România era de 50% din media europeană. În acelaşi timp, ţările cele mai sărace care au fost primite în zona euro, Estonia şi Letonia, aveau 66%, respectiv 60%. Părerea mea - este puţin probabil ca zona euro să deschidă porţile unui stat precum România, pentru că asta ar crea probleme atât statului, cât şi zonei. Pentru a ajunge la 60% din media UE, însă, ar trebui ca România să crească, timp de nouă-zece ani, cu două puncte procentuale peste ţările din UE. Atunci când UE îşi va relua ritmul mediu de creştere de 1,5% pe an, România va trebui să avanseze sustenabil cu minimum 3,5% pe an“, a spus Lazea. În opinia sa, creşterea potenţială a PIB-ului României în condiţiile actuale este de circa 2% pe an. Datele prezentate ieri de oficialul BNR arată că, înainte de criză, România avea un potenţial de creştere a PIB de 5% pe an, care s-a redus la 2% după criză. La rândul său, prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Dăianu, a spus că zona euro are o relevanţă geopolitică sporită acum, în contextul crizei din Ucraina, iar procesul de aderare ar trebui grăbit: „Situaţia din Ucraina ar putea eroda cu 0,2 - 0,3 puncte procentuale creşterea economică anticipată pentru statele din Europa Centrală şi de Est, în 2014. Incertitudine, proximitate geografică şi relocare de resurse - toate astea costă“.