Zona Metropolitană Constanţa - pol de creştere cu cea mai mare sumă atrasă

Staţiunea Mamaia a găzduit, ieri, evenimentul de prezentare a Polului Naţional de Creştere Zona Metropolitană Constanţa (ZMC), eveniment la care au participat reprezentanţii autorităţilor de management ale Programelor Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale, reprezentanţi ai celorlalţi Poli Naţionali de Creştere, reprezentanţi ai celor 15 unităţi administrativ teritoriale care formează ZMC, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile de pe plan local. Aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID) este un pas mare făcut spre finanţarea proiectelor depuse în cadrul ZMC. „După atâtea luni de negociere cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Comisia Europeană am reuşit semnarea documentelor de aprobare a PID, ceea ce înseamnă că ZMC are acum la dispoziţie peste 90 de milioane de euro pentru a finanţa proiectele pe care le are în pregătire”, a declarat consilierul coordonator din cadrul ZMC, Adrian Crăciun. Potrivit acestuia, suma alocată ZMC este cea mai mare din România, raportat la ceilalţi poli de creştere. El a afirmat că şi-ar fi dorit ca toate unităţile administrativ teritoriale care compun ZMC să beneficieze de proiecte legate de infrastructură. „Din nefericire, Fondul European de Dezvoltare Regională nu finanţează decât proiecte depuse de zonele urbane. Pentru mediul rural există alte programe. Noi am făcut toate diligenţele necesare pentru a-i convinge pe cei de la Comisia Europeană ca zonele rurale ce fac parte din polii de creştere să fie exceptaţi, însă răspunsul a fost negativ. Acesta este motivul pentru care în cele opt comune nu sunt decât proiecte pe parte socială”, a spus Crăciun. Pentru o absorbţie cât mai bună a fondurilor pe care le are la dispoziţie, ZMC va depune săptămâna viitoare un prim proiect. „Este vorba despre parcarea multietajată din zona Spitalului Judeţean Constanţa. Documentaţia este finalizată la acest proiect care urmează să fie votat săptămâna viitoare în cadrul unei şedinţe extraordinare al Consiliului Local Constanţa şi apoi depus pentru obţinerea finanţării. Eu sper ca, spre sfârşitul acestui an, să reuşim să demarăm licitaţia pentru atribuirea lucrărilor, iar în primăvara anului viitor să începem lucrările propriu-zise”, a declarat administratorul delegat al ZMC, Ani Merlă.