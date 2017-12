Zonele Centrală şi Industrială rămân fără apă!

08:53:43 / 11 Februarie 2014

Multumim RAJA!!!

Iar perimetrul delimitat de...... Strada mea ....o fi , nu o fi, in perimetrul asta?????????????????????? MULTUMIM RAJA PENTRU INFORMARE!!!! Nu e in perimetru.....zic eu....dar daca o fi in perimetru.....ma CAC la vecinii de pe alta strada. Inca odata , MULTUMIM RAJA pentru informare. Trebuie neaparat sa urmez niste cursuri cadastrale.