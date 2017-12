Zooey Deschanel divorţează

Viaţa actriţei Zooey Deschanel, a cărei carieră a urmat o traiectorie ascendentă în ultimii ani, trece printr-o perioadă mai puţin fastă, întrucât artista americană a depus în instanţă actele prin care a solicitat divorţul de soţul ei, rockerul Ben Gibbard. Actriţa în vârstă de 31 de ani a cerut în mod oficial divorţul, pe data de 27 decembrie. Ea menţionează data de 31 octombrie ca dată a separării de Ben Gibbard, în vârstă de 35 de ani, solistul trupei Death Cab for Cutie. Zooey Deschanel a invocat motivul diferenţelor ireconciliabile. În luna noiembrie, agentul de presă al actriţei a confirmat informaţia potrivit căreia cuplul s-a despărţit. Într-un interviu ulterior acordat revistei “People”, Zooey Deschanel a refuzat să vorbească despre motivele care au cauzat această despărţire şi a spus: “Am rămas prieteni. Totul este bine”. Cei doi se căsătoriseră în anul 2009. De atunci, actriţa a strâns suma de 1.578.000 în diverse conturi bancare şi acţiuni în valoare de 1.645.000, sume pe care, cel mai probabil, va trebui să le împartă cu soţul său. Este aproape sigur că Zooey Deschanel nu şi-a protejat averea în caz de divorţ.

Actriţă, cântăreaţă şi scriitoare, Zooey Deschanel a debutat pe micile ecrane, cu un rol în serialul animat “The Simpsons / Familia Simpson” şi s-a remarcat ulterior în câteva lungmetraje apreciate de public şi de critici, precum “Free to Launch / Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani”, “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / Asasinarea lui Jesse James de către laşul Robert Ford”, “Bridge to Terabithia / Podul către Terabithia”, “Yes Man / Un cuvânt poate schimba totul” sau “(500) Days of Summer / 500 de zile cu Summer”. Actriţa americană s-a remarcat şi în serialul de televiziune “New Girl”, cu un rol pentru care a fost nominalizată la ediţia din acest an a Globurilor de Aur.