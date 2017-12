Zoran Kurtes nu va fi uitat

Dispariţia fulgerătoare dintre noi a lui Zoran Kurtes a îndurerat, deopotrivă, handbalul românesc şi sârbesc. Marţi, înainte de înmormântare, toţi cei care l-au cunoscut pe Zoran Kurtes au ţinut să-şi exprime sincerele regrete faţă de tragicul eveniment. Zoran Kurtes a reuşit să-şi lase amprenta la toate echipele la care a activat, inclusiv la prima reprezentativă a Serbiei, iar acest lucru nu a putut fi uitat. „Sportul în Serbia a rămas mai sărac. Am pierdut un mare om, un mare sportiv. Nu există cuvinte pentru a exprima tot ceea ce a făcut el pentru handbal. Îţi mulţumim, Zoran“, au fost cuvintele adresate de Bozidar Durkovic, secretarul general al Federaţiei de Handbal din Serbia. „Un antrenor tânăr şi cu mare perspectivă. S-a pierdut un mare om. Este o mare pierde pentru handbalul sârbesc şi cel românesc“, a spus şi actualul selecţioner al Serbiei, Veselin Vukovic. Membru în Biroul Federal al Federaţiei Române de Handbal, Marius Puşcaşi a afirmat: „Tot ceea ce a făcut Zoran la Constanţa a făcut cu inima, cu dragoste faţă de jucători, iar HCM are datoria să ducă mai departe idealurile acestui minunat om“. Afectat de tragicul eveniment, preşedintele HCM Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a transmis celor prezenţi la Complexul Sportiv din Novi Sad că amintirea lui Zoran Kurtes va rămâne veşnic vie în memoria iubitorilor de handbal din România. „Să ţinem capul sus, pentru că aşa ne-a învăţat Zoran, chiar dacă pierdem, chiar dacă învingem. Pentru că avem în continuare foarte multe de făcut. Poate că uneori Dumnezeu alege din grădina lui cea mai frumoasă floare, care a fost Zoran Kurtes. Chiar dacă această tragedie ne-a bulversat, nu-l vom uita pe Zoran Kurtes. Dunărea, care ne uneşte geografic, trebuie să fie liantul dintre dintre cetăţenii din Novi Sad şi cei din Constanţa. Îi spuneam doamnei Kurtes când mă întreba pentru ce să mai trăiască că trebuie să o facă pentru Saşa şi pentru Vladimir (n.r.- cei doi băieţi ai lui Zoran). Trebuie să fim mândri că l-am cunoscut, că l-am iubit şi că îl vom iubi în continuare. Cu inima, cu mintea şi inteligenţa lui a reuşit să ducă HCM între cele mai bune 16 formaţii ale Europei, învingând mari puteri ale handbalului masculin european, chiar dacă am avut un buget de zece ori mai mic decât alte echipe. Zoran a dovedit occidentului că nu doar banii contează, ci şi mintea, sufletul, inima, talentul înnăscut al echipelor est-europene“, a declarat Constantinescu.

VIAŢA MERGE ÎNAINTE. Lotul de jucători al campioanei României a revenit, ieri, la Constanţa, iar de astăzi, sub comanda lui Eden Hairi, vor fi reluate antrenamentele pentru Cupa României, competiţie care va avea loc la Braşov, săptămâna viitoare în perioada 19-22 mai. La Cupa României ar putea fi prezent şi fiul cel mare al lui Zoran Kurtes, Aleksander, însoţit de fratele lui Zoran Kurtes, Goran. „Probabil că în momentul în care vom intra în Sala Sporturilor vom simţi un gol în stomac când vom vedea că Zoran nu este lângă noi. Ne va fi foarte greu, însă va trebui să găsim puterea să trecem peste această tragedie. Mi-a spus după câştigarea campionatului că vrea să devin cel mai bun portar din Europa şi voi munci cât voi putea de mult pentru a-i îndeplini această dorinţă“, a spus portarul Mihai Popescu. Vineri sunt programate alte două şedinţe de pregătire, iar sâmbătă jucătorii constănţeni vor pleca spre Timişoara, acolo unde duminică vor participa la nunta lui Marius Sadoveac. Naşi de cununie vor fi Ştefania şi Mihai Popescu.