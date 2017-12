Actriţa americană de origine maghiară Zsa Zsa Gabor a ieşit din comă, a declarat soţul ei, Frederic Von Anhalt. Actriţa, în vârstă de 94 de ani, şi-a pierdut cunoştinţa în primele ore ale dimineţii de miercuri, săptămâna trecută, după ce a fost internată de urgenţă şi operată la stomac, din cauza unei infecţii provocate de tubul prin care actriţa este hrănită arficial. Se pare că Zsa Zsa Gabor a făcut progrese în lupta ei cu boala şi s-a trezit din comă, după câteva zile, aflându-se în continuare sub supravegherea medicilor din clinica din Los Angeles unde este internată. Prinţul Frederic Von Anhalt a declarat că speră ca soţia lui să fie externată în curând, pentru a-şi continua convalescenţa la domiciliu. ”E tot ce am în viaţă. Dacă ea moare, nu mai am pentru cine să trăiesc. Nu vrea să fie lăsată singură. Eu dorm pe o canapea, cu picioarele atârnând în gol, dar este ok. Ne-am promis că vom avea grijă unul de celălalt până la sfârşit. Ştiu că şi ea ar face acelaşi lucru pentru mine”, a declarat acesta. La începutul acestei luni, actriţa americană a fost internată de urgenţă din cauza unei pneumonii. A avut nevoie de alte îngrijiri medicale, din cauza tensiunii arteriale crescute, în luna martie, după ce a aflat că buna ei prietenă Elizabeth Taylor a murit.