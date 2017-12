Zucchero va susţine un spectacol în mai, la Mamaia

Rockerul italian Zucchero va susţine un concert în România, în clubul „Bamboo” din staţiunea Mamaia, pe data de 3 mai 2008, conform site-ului companiei Events. Evenimentul este menţionat şi pe site-ul artistului.

Adelmo Fornaciari, născut pe data de 25 septembrie 1955, este un interpret italian cunoscut sub numele de scenă Zucchero. Muzica sa este o combinaţie de gospel, blues şi rock. Artistul şi-a început cariera în Italia în anii `70, iar recunoaşterea internaţională a obţinut-o în 1988, odată cu albumul „Blue`s”. Printre artiştii de talie mondială cu care Zucchero a avut colaborări de-a lungul timpului se numără Eric Clapton, B.B. King, Sting, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Elton John, Brian May şi Sheryl Crow.

Cel mai recent album de studio scos pe piaţă de interpretul italian este „Fly” (2006). Anul trecut, Zucchero a lansat un album best of intitulat „All The Best”. Materialul este promovat prin single-ul „Amen” şi printr-un turneu internaţional, care va începe pe data de 29 martie în Elveţia şi va ajunge şi în Romania.

Zucchero a mai concertat în ţara noastră, la Romexpo, cu ocazia revelionului 2005/2006.