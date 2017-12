Zuralia Orchestra le cântă constănţenilor

DE 8 MARTIE, LA NEPTUN TV Orchestra ţigănească Zuralia Orchestra, cea care a participat la selecţia naţională Eurovision cu piesa „Şukar Transylvania”, li se va înfăţişa şi constănţenilor, care vor avea ocazia să o asculte şi să o cunoască mai bine, în seara de 8 martie, pe Neptun TV. Muzicanţii orchestrei înfiinţată în 2011, care combină folclorul românesc şi muzica autentică gipsy cu jazz, reggae, latino sau ritmurile orientale, sunt invitaţii primei ediţii a emisiunii „Cântă-mi, lăutare”, care va fi difuzată vineri seară, de la ora 21.00. Gazdele emisiunii sunt actriţa Mirela Pană şi cântăreţul Mircea Cazan. Artiştii s-au aflat, ieri, la Mamaia, pe unul din platourile NeptunTV, pentru filmări.

„CÂNTĂ-MI, LĂUTARE” „Vom avea petreceri tematice în fiecare seară de vineri. Le vom propune telespectatorilor o întâlnire muzicală deosebită, pornind cu o temă de mare substanţă, „Noaptea Balcanilor”, pe care o dedicăm femeilor, de ziua lor. Apoi vom avea alte teme, precum „Mă făcu muica oltean”, „Trandafir de la Moldova”, „Tot Banatu-i fruncea”, „La valea di Ianina”, „Noaptea grecilor”, „Chef de chef”, „Întâlnire cu lăutarii” sau „Maneaua de la malul mării”. Sunt foarte multe teme ale emisiunii „Cântă-mi, lăutare”, iar în fiecare vineri, vom avea şi taraful emisiunii în platou, adică taraful Gigi Scarlat, care îi va determina pe telespectatori să facă dedicaţii de acasă, prin telefon. În prima ediţie, îi vom avea alături pe cei de la Zuralia Orchestra, care vor interpreta piese balcanice, alături de clarinetistul Relu Balcan şi pe vecinii noştri, membrii ansamblului profesionist Dobrudzha din Dobrici, care vor aduce cântece şi dansuri din zona Dobrogei bulgăreşti”, a declarat Mirela Pană.

„ZORAL” - „ZURLIE” „Activăm în muzică de un an şi jumătate. Numele orchestrei provine din cuvântul rrom „zoral”, care înseamnă „puternic” şi din cuvântul românesc „zurlie”, care înseamnă „zburdalnică”, două cuvinte care ne definesc. În semifinalele Eurovisionului ne-am înscris foarte repede, cu o piesă creată rapid şi chiar ne-am bucurat că am ajuns în semifinale. Nu am simţit concurenţă, fiind singurii care am cântat un astfel de gen. A fost o experienţă frumoasă. Noi am mai cântat la Constanţa, la evenimente private, am cântat prin toată ţara, am cântat în deschiderea unui concert Goran Bregovici la Bucureşti şi am reprezentat România la un festival din Grecia”, a spus liderul orchestrei, Aurel Mirea.