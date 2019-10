Zvonko Sundovski nu mai este antrenor principal la HCDS

Cele cinci înfrângeri înregistrate în startul actualului sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin de echipa HC Dobrogea Sud Constanţa au dus la despărţirea pe cale amiabilă de antrenorul principal al formaţiei. Sundovski părăseşte banca tehnică a grupării de la ţărmul mării chiar înaintea partidei din prima manşă a turului al doilea al Cupei EHF, cu echipa maghiară Csurgoi KK, programată sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

„Salutare, fani HCD!

Vă anunţăm că, începand de astăzi, Zvonko Sundovski nu va mai fi antrenorul nostru. Despărţirea are loc după exact un an şi 5 luni de la numirea lui la HCD, perioada în care am jucat finala campionatului, iar pentru această performanţă îi mulţumim. De asemenea, îl felicităm pentru tot ce a reuşit în handbalul constănţean de-a lungul timpului.

Despărţirea de Zvonko s-a făcut în mod amiabil, iar clubul HC Dobrogea Sud îi doreşte multă baftă mai departe”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook HC Dobrogea Sud Constanta.