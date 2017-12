Zvonul s-a adeverit! Ce se va întâmpla la Institutul Cantacuzino

Zvonul a fost adevărat! Premierul Mihai Tudose a decis ca Institutul Cantacuzino să fie preluat de către Ministerul Apărării Naționale și transformat în unitate militară cu conducere militară. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook. „Institutul Cantacuzino are un rol strategic naţional şi regional în asigurarea independenței României în domeniul producției de vaccinuri. Tocmai de aceea, revitalizarea şi dezvoltarea activităţii institutului este un obiectiv asumat al Guvernului. Institutul Cantacuzino trebuie să redevină funcțional, iar pentru a ne asigura că acest lucru se va întâmpla, am decis ca acesta să fie preluat de către Ministerul Apărării Naționale și transformat în unitate militară cu conducere militară. Am sentimentul și speranța că o mână forte alături de un proiect bine stabilit vor îndeplini această misiune de importanță națională, iar eu personal voi urmări îndeaproape întregul proces. Institutul reprezintă un brand românesc, cu o istorie de aproape un secol și cu multe performanțe atinse, motive pentru care trebuie să ducem mai departe această moștenire”, scrie Mihai Tudose.