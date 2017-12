ZZ Top a concertat pentru 5.000 de români

Celebrii bărboşi de la ZZ Top au concertat, marţi seară, în premieră în România, pentru aproximativ 5.000 spectatori. Cei trei texani au făcut, pe scena Sălii Polivalente din capitală, un show de neuitat, care a captivat publicul autohton. Concertul a fost deschis cu piesa „Got Me Under Pressure\" şi a continuat cu „Waitin\' For The Bus\". ZZ Top au cîştigat inimile românilor inserînd „Bucharest\" în versurile piesei „Jesus Just Left Chicago\", efect răsplătit generos de auditoriu cu aplauze. „Vă simţiţi bine?\", i-a întrebat în română, Billy Gibbons, pe spectatori. „Este vremea pentru blues!\", a adăugat acesta şi a chemat în scenă doi „tehnicieni\", două tinere îmbrăcate în rochii negre şi scurte, care i-au adus o altă pălărie adecvată... „pentru blues\". Cum era de aşteptat, din concert nu a lipsit nici celebrul hit al anilor ’80, „Gimme All Your Lovin\'\", iar în setlist-ul serii au fost incluse cunoscutele „Pincushion\", „I\'m Bad, I\'m Nationwide\", „Future Blues\".

Reamintim că trupa ZZ Top se află, de mai bine de o săptămînă, în Europa, în cadrul turneului mondial „Double Down Live 2009”. Traseul european al turneului include 14 concerte, iar după spectacolul de la Bucureşti, americanii au concertat, ieri, şi în capitala Bulgariei. Legendarii rockeri americani se deplasează în turnee însoţiţi de o echipă tehnică formată din 45 de persoane, printre care se numără şi proprii bucătari.

Înfiinţată în Houston, Texas, în 1970, ZZ Top este una dintre puţinele trupe care şi-au păstrat componenţa originală, pe parcursul celor 40 de ani de carieră. Cei trei rockeri texani, Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard, sînt cunoscuţi atît pentru stilul inconfundabil, gen „Route 66”, de blues-rock pe care îl cîntă, cît şi pentru imaginea lor originală. Cei doi chitarişti au menţinut constant un look emblematic, cu bărbi lungi, ochelari de soare, haine de motociclişti şi pălării. Trupa are la activ 14 albume de studio, primind, de-a lungul anilor, 24 discuri de platină. Numai în SUA, ZZ Top a înregistrat vînzări de peste 20 de milioane de albume.