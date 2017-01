A început programul „Respect”! Vârstnicii, aşteptaţi să se înscrie!

08:05:12 / 02 Martie 2016

sa avem grije de alegătorii

se apropie alegerile,partidul are grije de alegătorii saii,nu contează cum arată orașul constanța (mizerabil,fara locuri i de munca,plin de rahatii de câini ) investiți banii concetățenilor in parcuri industriale in lucruri care sa aducă plus valoare,sa beneficieze toții constanțateni,