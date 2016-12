Academia Farul participă cu două formații în Liga Elitelor

Academia de Fotbal Farul Constanța își va continua aventura în Liga Elitelor și în sezonul 2016-2017, la ambele categorii de vârstă: Under 17 și Under 19.

La categoria U17, Academia Farul (antrenor Gabriel Șimu) va evolua în Seria Est alături de FC Dinamo București, FC Viitorul, Concordia Chiajna, CS Universitatea Craiova, FC Voluntari, CSM Politehnica Iași, Chindia Târgoviște, ACS Sport Team București, Juventus București, FC Brașov, Asociația Regal SC Ferdinand I, Petrosport Ploiești și Centrul de Excelență Buzău.

„Anul trecut am reușit un retur foarte bun. Din păcate, turul de campionat ne-a tras în jos, dar, dacă ținem cont că am avut la dispoziție un lot cu un an mai mic decât adversarii, mă pot declara per total mulțumit. Anul acesta vreau să fim acolo sus, între primele patru”, a declarat Gabriel Șimu, pentru site-ul oficial al grupării.

La categoria U19, Academia Farul (antrenor Lucian Marinof) va face parte tot din Seria Est alături de FC Dinamo București, FC Viitorul, Concordia Chiajna, CS Universitatea Craiova, FC Voluntari, CSM Politehnica Iași, Chindia Târgoviște, LPS Roman, FC Steaua București, CS Dinamo București, CS Mioveni și FC Brașov, iar Lucian Marinof a ridicat ștacheta: „Anul trecut am ocupat locul al treilea. Logic că anul acesta ne dorim mai mult. Avem o generație foarte bună și sperăm ca mulți dintre acești jucători să ajungă în scurt timp în prima ligă”.

Prima etapă din Liga Elitelor este programată la sfârșitul acestei săptămâni.