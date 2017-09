Ambiţie chinezească pe piaţa IT

Directorul general al grupului chinez Lenovo Group Ltd, Yang Yuanqing a cerut joi investitorilor să aibă răbdare pe măsură ce încearcă să readucă pe creștere cel mai mare producător mondial de calculatoare personale și a promis că va demisiona din funcția de președinte director general dacă Lenovo nu își va atinge ținta de vânzări online pe care și-a propus-o, informează Bloomberg. Sub conducerea lui Yang Yuanqing, Lenovo a devenit cel mai mare producător mondial de PC-uri dar tot Yuanqing a orchestrat preluarea producătorului de telefoane mobile Motorola precum și divizia de servere low-end a IBM. În primul trimestru al acestui an livrările de PC-uri Lenovo au scăzut cu un procent până la 55,7 milioane unități astfel că Lenovo a pierdut poziția de lider mondial în favoarea rivalului american HP Inc. Yang Yuanqing s-a declarat joi încrezător că divizia de calculatoare personale va reveni pe creștere în anul fiscal 2017/2018, adăugând că se poartă în continuare discuții în vederea unei alianțe cu compania japoneză Fujitsu Ltd. "Negocierile continuă. Dacă se va ajunge la o soluție corectă vrem să încheiem o afacere", a declarat Yang Yuanqing.

Luna trecută, președintele Fujitsu, Tatsuya Tanaka a declarat și el că se așteaptă să se ajungă la un acord "în curând". Inițial cele două companii și-au propus să ajungă la un acord vizând combinarea operațiunilor lor din domeniul PC-urilor până la finele lunii martie.

În paralel, directorul general de la Lenovo vrea să transforme vânzările online ale companiei într-un gigant al comerțului electronic care în câțiva ani să genereze venituri anuale de 80 de miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Yang a promis că va atinge acest obiectiv prin intermediul JD.com Inc., al doilea mare distribuitor online din China, în caz contrar urmând să demisioneze. "Nu vreau să demisionez. Sunt încrezător că putem atinge această țintă...Investitorii ar trebui să aibă mai multă răbdare. Dacă vrei rezultate, va fi nevoie de timp" a spus Yang Yuanqing. Aceste declarații vin însă la scurt timp după ce firma de consultanță Gartner a estimat că 61,1 milioane de PC-uri au fost livrate în al doilea trimestru al acestui an cu 4,3% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. La rândul său firma de consultanță IDC estimează că 60,5 milioane de PC-uri au fost livrate în trimestrul al doilea, cel mai mic număr înregistrat după 2007.