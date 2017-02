Angelina Jolie, primul interviu despre divorțul de Brad Pitt

Aflată în Cambodgia, la premiera filmului său "First They Killed My Father", Angelina Jolie a vorbit pentru prima oară în public, într-un interviu pentru BBC, despre „divorțul dificil” de Brad Pitt și efectul pe care l-a avut asupa celor șase copii ai săi, dar și despre lupta pentru custodia copiilor. „Supraviețuiesc”, a spus o Angelina Jolie vizibil emoționată, vorbind pentru prima oară într-un interviu acordat BBC despre „despărțirea dificilă” de Brad Pitt și insistând că „vom rămâne mereu o familie”. Actrița a descris săptămânile de după ce a solicitat divorțul de Pitt, în septembrie, drept „o perioadă extrem de dificilă”.

Aflată în Cambodgia alături de cei șase copii ai săi, Jolie a participat sâmbătă la premiera celui mai recent film al său, "First They Killed My Father", o relatare văzută prin ochii unui copil despre genocidul din timpul regimului criminal al lui Pol Pot și al Khmerilor Roșii. Jolie l-a adoptat pe cel mai mare copil al său, Maddox, 15 ani, din Cambodgia, în 2002, de la un orfelinat, Jolie aflându-se la acea dată la filmările filmului „Tomb Raider”. „Nu vreau să spun prea multe despre asta, decât că a fost o perioadă foarte dificilă și că suntem o familie, vom fi mereu o familie”, a declarat actrița emoționată până la lacrimi: „Mulți oameni sunt puși în fața unei astfel de situații. Întreaga mea familie a trecut prin momente grele”. Un proces pentru custodia copiilor a fost dezvăluit în mass-media după ce Jolie a cerut divorțul de Pitt în septembrie 2016 și a solicitat custodia integrală a celor șase copii ca urmare a unui presupus incident la bordul avionului privat al lui cuplului, după ce aceștia se întorceau în Los Angeles din Franța. Cuplul a ajuns în cele din urmă la un acord în ianuarie pentru a sigila documentele asupra custodiei copiilor, iar în prezent cei doi actori se străduiesc să rezolve problemele și să ajungă la un acord în privința divorțului: „Atenția mea este asupra copiilor, copiilor noștri”, a explicat actrița pentru BBC. „Vom fi mereu o familie și ăsta e gândul care mă face să rezist. Supraviețuiesc prin găsirea unei modalitați prin care să mă asigur că aceste evenimente ne vor face mai puternici și mai uniți”, a spus Jolie.

La premiera filmului său, actrița a fost însoțită de copiii ei: Maddox - 15 ani, Pax - 13 ani, Zahara - 12 ani, Shiloh - 10 ani și gemenii în vârstă de opt ani Knox și Vivienne. Întrebată despre viitorul familiei sale, actrița a zâmbit și a dezvăluit: "În următorii cinci ani, mi-ar plăcea să călătoresc în lume, să-mi văd copiii, sperând că sunt toți fericiți și că fac lucruri interesante". Angelina Jolie a povestit și despre haosul din casa sa din Malibu, California, mărturisind că ea, copiii săi și toate animalele de companie dorm în aceeaşi cameră: "Acum toată lumea e în camera mea - doi hamsteri, doi câini... e minunat," a râs actrița. "De obicei mă trezesc încercând să-mi dau seama cine va plimba câinele, cine va face clătitele și dacă s-a spălat toată lumea pe dinți".

Jolie a avut un discurs emoționant referitor la legătura sa profundă cu Cambodgia, în prezența regelui Norodom Sihamoni și a reginei-mamă Norodom: "Nu-mi găsesc cuvintele pentru a exprima ce înseamnă pentru mine că mi s-a acordat privilegiul de a spune o parte din povestea acestei țări. Filmul nu a fost făcut pentru a se centra pe ororile din trecut, ci pentru a sărbători anduranța, bunătatea și talentul acestui popor". Angelina a mărturisit că filmul a fost modul său de a mulțumi poporului cambodgian pentru sprijinul acordat: "Fără Cambodgia probabil că nu aș fi devenit mamă. O parte din sufletul meu va fi mereu în această țară. Iar o parte din această țară este mereu cu mine: Maddox".

"First They Killed My Father" este bazat pe autobiografia activistului cambodgian pentru drepturile omului Loung Ung, unul dintre prietenii Angelinei Jolie. Povestea sa relatează efectele devastatoare ale regimului comunist Khmerii Roșii asupra Cambodgiei în anii 1970. Filmul va fi difuzat globat prin Netflix în 2017.