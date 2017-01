Anunț important RADET! Achitați urgent facturile!

RADET Constanța solicită clienților săi să își achite facturile corespunzătoare consumului de energie termică. Având în vedere că o serie de asociații de proprietari nu înțeleg să-și achite contravaloarea consumului de energie termică, RADET Constanța a transmis somații de plată către acestea. În cazul în care, în următoarele 5 zile, asociațiile rău platnice menționate mai jos nu vor face plăți semnificative, nu vor încheia convenții de eșalonare și nu vor semna un angajament în sensul că își vor achita viitoarele facturi în termenul scadent, RADET va sista furnizarea serviciilor către următoarele asociații: Asociația de Proprietari Nr. 750, str. Grădiniței Nr.2, bl. 5C sc. G,bl. 5C sc. F,bl. 5C sc. A, bl. 5C sc. B, bl. 5C sc. C, bl. 5C sc. D, bl. 5C sc. E, Președinte: Ionescu Florica, Administrator: Bucureșteanu Elena; Asociația de Proprietari nr. 530, str. Egretei Nr. 6, bl. AV5 sc. A, bl. AV6 sc. A, Președinte: Gherghisan Daniel, GRUP ADM.IMOBILE SRL(GETICA ADM.IMOBILE); Asociația de Proprietari bl. PC 2 - A, B, C, D, bld. Aurel Vlaicu Nr.39, bl. PC 2 sc. A, bl. PC 2, sc. B, bl. PC 2 sc. C, bl. PC 2 sc. D, Președinte: Vladuceanu Radu; Administrator: Giantau Carmen; Asociația de Proprietari, Nr. 22, str. Crișana Nr. 67, bl. G2 sc. B, bl. G2 sc. C,bl. G2 sc. D, bl. G2 sc. A, Președinte: Mănescu Constantin, Administrator: Șerban Gina-Rădița; Asociația de Proprietari bl. E, str. Bradului Nr.1, bl. E sc. A-B-C-D, Președinte: Bicoi Elena, Administrator: Radu Vasilica; Asociația de Proprietari Bl. 2, șos. Mangaliei Nr.187, bl. 2 sc. B, bl. 2 sc. C, bl. 2 sc. A, Președinte: Cotrabas Ioan, Administrator: Diaconu Aurelia; Asociația de Proprietari Nr. 285, str. Unirii Nr.68, bl. C1 sc. A,bl. C1 sc. B, bl. C1 sc. C, bl. C2 sc. A, Președinte: Oprișan Ovidiu, Administrator: Moise Viorica; Asociația de Proprietari Bl. B, ale. Prof. V. Murgoci Nr.1, bl. B sc. 3, bl. B sc. 4, Președinte: Avasilichioaie Dumitru, Administrator: Marinescu Cristina; Asociația de Locatari nr. 419, bld. A. Lăpușneanu Nr.52, bl. LE 1 sc. A, bl. LE 3 sc. A, bl. LE 3 sc. B, bl. LE 1 sc. B, președinte: Burducel Ion, Administrator: Stângaciu Florin; Asociația de Proprietari L115 B, str. I.L.Caragiale Nr.5, bl. L115B sc. A, Președinte: Peftita Constantin, Administrator: Enache Adrian; Asociația de Proprietari 369, bld. A. Lăpușneanu Nr.88, bl. LE 36 tronson I, bl. LE 36 tronson II, președinte: Ulmeanu Ion, Administrator: Mihai Marin; Asociația de Proprietari BLOC G1, Aleea Hortensiei Nr.3, bl. G1, președinte: Gemănaru Petrică, Administrator: Paraschiv Constantin; Asociația de Proprietari nr. 26 ABC, str. Dionisie cel Mic Nr.54, bl. 26 sc. A, bl. 26 sc. B, bl. 26 sc. C, Președinte: Cocoș Elena, Administrator: SC Boghi"s Management SRL; Asociația de Proprietari nr. 380, str. Unirii Nr.22, bl. IR 1, sc. A, bl. IR 1 sc. B, Președinte: Barbu Vasile, Administrator: Cristea Maria; Asociația de Proprietari nr. 685, str. Dionisie cel Mic, Nr. 53, bl. 48A, sc.A, bl. 48A, sc.B, președinte: Feuredin Omer, Administrator: Băcescu Ioana. ”Rugăm totodată membri asociațiilor de proprietari, care și-au achitat obligațiile către asociație, să solicite conducerii asociației să le facă dovada plății facturilor către furnizorul de energie termică spre a nu risca sistarea acestui serviciu. Mulțumim cu deosebit respect tuturor clienților noștri care își achită în termenul scadent facturile și nu înregistrează datorii față de furnizorul de energie termică și îi invităm și pe ceilalți să procedeze similar”, potrivit RADET. RADET este pregătită să asigure în continuare serviciile pentru a realiza confortul termic necesar în locuințele dumneavoatră, indiferent de evoluția temperaturilor exterioare și de condițiile meteo.