Avem toate medicamentele de ultimă generație de pe piață?

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat vineri, la Târgu Mureș, la Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS), că, prin introducerea a 50 de noi medicamente de ultimă generație, România se poate lăuda că are absolut toate medicamentele de pe piață și doar puține state au reușit o asemenea performanță. Este vorba despre medicamente pentru cancerul de prostată, cancerul pulmonar, melanomul sau tratamentul modern pentru hepatită. ”Dacă mă gândesc la bolnavii de TBC, care erau rezistenți la tratamentele existente, acum au și aceștia un tratament. Melanomul nu avea tratament, acum are ultima generație de tratament, cancerul de prostată la fel. Mai mult, pentru leucemii am introdus și test genetic, pe care tot Casa îl decontează. Testul genetic este una dintre ultimele descoperiri în materie de diagnostic și de a urmări tratamentul. Să știți că aceste contracte cost-volum-rezultat le vom extinde foarte mult pentru că, fiind o negociere de preț, putem să asigurăm tratament pentru toți pacienții”, a arătat Ciurchea, într-o conferință de presă. El a spus că România este printre primele țări care acordă acest tratament absolut gratis, inclusiv investigațiile pentru pacienții cu hepatită.