Cătălina Ponor participă la Mondialele de la Montreal

Gimnasta constănțeană Cătălina Ponor, legitimată la CS Farul, face parte din delegația României care va lua parte la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Montreal, programate săptămâna viitoare, în perioada 2-8 octombrie. Ea are șanse de calificare în finalele de la bârnă și sol, însă campioana europeană en titre consideră că are cele mai mari șanse la o medalie în proba de bârnă.

„În 2011 a fost ultimul meu Campionat Mondial. Va fi interesant, pentru că este un campionat unde sunt șanse egale de câștig sau de ratare, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Concursul este concurs. În primul rând îmi doresc să rămân sănătoasă, pentru ca să-mi pot face exercițiile așa cum le-am făcut și la antrenament. Mă duc cu încredere și eu zic că o să iasă bine. Pe continentul nord-american, în 2003, la Anaheim, am plecat cu zero șanse de câștig și am venit acasă cu trei medalii de argint. Îmi doresc și acum să plec cu zero șanse de câștig și să revin triumfătoare. Sinceră să fiu, dacă voi prinde o finală la sol, voi fi mulțumită, însă voi încerca să mă lupt cât pot de mult pentru medalia de la bârnă, pentru că acolo șansele sunt mult mai mari. Dar cu siguranță, dacă voi intra în finală la sol, voi încerca să lupt cât pot de mult”, a declarat Ponor pe aeroportul Otopeni, înainte de plecarea spre Canada. Gimnasta în vârstă de 30 de ani a participat ultima oară în 2011 la Mondiale, iar ultima medalie mondială, un bronz cu echipa, datează de la CM 2007.

Nadia Comăneci este ambasadoarea competiției de la Montreal, care se va desfășura acolo unde gimnasta română a intrat în legendă cu prima notă de 10,00 din istoria gimnasticii. „Să dea Dumnezeu să ne poarte noroc, însă nu aș vrea să pună presiune pe noi faptul că Nadia ne-a dat startul la tot ce s-a întâmplat după. Aș vrea mai degrabă să mergem cu încredere și liniștite, ca să putem continua ceea ce a făcut ea. Costumele de antrenament le voi primi de la Nadia, iar cele de concurs din altă parte. Cu siguranță costumele pe care mi le va da vor fi cu noroc, mai ales că pentru mine este o persoană foarte apropiată și așa cum îi spun eu, mama Nadia, sper să îmi aducă noroc”, a adăugat Ponor.

„Plecăm cu foarte mult optimism, Cătălina este OK. Cu siguranță că, dacă rămâne în starea asta foarte bună, ne întoarcem cu bine. Concurența este foarte mare și la bârnă, și la sol, depinde foarte mult de execuția fiecărei gimnaste. Șanse sunt și la bârnă, și la sol, dar depinde de momentul de concurs, de execuție. Nu avem niciun fel de presiune, mergem să ne facem exercițiile foarte bine, ne-am antrenat foarte bine și totul e OK. Pentru mine e un sentiment aparte, merg pentru prima oară în Canada. Și pentru ele, ca gimnaste, are o însemnătate foarte mare și sperăm ca Nadia să ne poarte noroc”, a spus antrenorul Cătălinei Ponor, Lucian Sandu.

La rândul său, Marian Drăgulescu, marea speranță la podium în competiția masculină, speră într-o refacere completă până la calificările de la sol și sărituri, după entorsa de la glezna stângă suferită la mijlocul lunii septembrie, în concursul de Cupă Mondială de la Paris. La 36 de ani, el participă la al 12-lea său Campionat Mondial, având în palmares 8 medalii de aur și 2 de argint. Ultima sa medalie mondială datează din urmă cu doi ani, de la Glasgow - un argint la sărituri.

România participă cu o delegație formată din trei fete și șase băieți la a 47-a ediție a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, de la Montreal, unde s-au înscris 500 sportivi din 80 de țări. Iată componența delegației României: Larisa Iordache, Cătălina Ponor, Ioana Crișan, Marian Drăgulescu, Andrei Muntean, Cristian Bățagă, Andrei Groza, Andrei Ursache, Vlad Cotuna.