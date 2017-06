Căutați o ocazie de a înjura autoritățile? Iar se închide podul de la Agigea!

09:25:27 / 04 Mai 2017

Titlu necorespunzator

Ne-am obisnuit sa jignim pe cei care muncesc sa repare si sa imbunatateasca podul de la Agigea, dar nu ei sunt vinovatii. Oare cum a fost modificat proiectul si adusa autostrada si traficul greu la nord de canal fortand un pod care nu a fost conceput pentru asa ceva? Iar blocajele sunt create in multe situatii de conducatorii care nu respecta ordinea de trecere incercand sa prinda cu tupeu un loc in fata, manevra care mai adauga cateva minute bune la timpul fraierilor care asteapta civilizat. As intelege pe cei din alte judete care nu stiu despre lucrari, dar majoritatea tupeistilor sunt autohtoni din pacate.