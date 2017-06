Cei șase frați ai lui Prince au fost numiți moștenitorii averii cântărețului

La un an de la decesul lui Prince la vârstă de 57 de ani, acesta fiind găsit mort în reședința sa Paisley Park, sora sa bună Tyka Nelson și ceilalți cinci frați vitregi ai cântărețului, au fost numiți moștenitorii averii sale de către judecătorul Kevin Eide din districtul Carver County.

Sora lui Prince Tyka Nelson și ceilalți cinci frați vitregi ai săi vor moșteni averea regretatului cântăreț, potrivit contactmusic.com.

Prince a murit fără să-și fi întocmit testamentul și un număr însemnat de persoane au avut pretenții asupra moștenirii sale. În timp ce majoritatea pretendenților au fost respinși, anumite cereri sunt în curs de soluționare, dar judecătorul Eide a insistat că decizia sa în privința moștenirii nu îi afectează.

El a mai spus că „bunurile lui Prince nu vor fi împărțite fără o hotărâre judecătorească formală”.

Tyka a recunoscut că muzicianul - al cărui nume complet era Prince Rogers Nelson - și-a prezis propria moarte și că s-a pregătit pentru sfârșitul inevitabil.

Aceasta a declarat: ''În urmă cu trei ani m-a sunat... Mi-a zis, 'Cred că mi-am încheiat toate socotelile.' Tata și cu Prince își vorbeau mereu în astfel de dodii... Știa că urma să moară în curând și mă pregătea. E foarte clar. Trebuia să plece. Era obosit. În loc să plângem...să dansăm. Nu îi plăcea să mă vadă plângând.”

Starul a murit în urma unei supradoze accidentale de Fentanyl, iar în casa sa s-au găsit o mulțime de pastile prescrise către Peter Bravestrong, despre care se crede că era porecla lui Prince sub care își păstra intimitatea.

Conform unor rapoarte de la începutul anului, oficialii au găsit pachete de pungi, plicuri și chiar o valiză plină cu medicamente, care conținea și verdurile cântecului său din 1992 'U Got The Look', la proprietatea sa din Paisley Park din Minnesota.

Cântăreţul american Prince Rogers Nelson a decedat pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani. Acesta a fost găsit mort în studioul său de înregistrări, situat în curtea reşedinţei sale din Paisley Park, Minnesota.

Prince Rogers Nelson, cunoscut sub numele de scenă Prince, născut pe 7 iunie 1958, a fost un cântăreţ, compozitor, actor şi multi-instrumentalist american. Prince a fost recunoscut de întreaga lume pentru inovaţiile aduse în industria muzicii, dar şi pentru munca sa eclectică, prezenţa scenică excentrică şi stilul vocal unic. A fost văzut ca un pioner al "sunetului Minneapolis". Muzica sa îmbina genurile rock, R&B, soul, funk, hip hop, disco, psychedelia, jazz şi pop.