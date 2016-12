”Cerem majorarea cu 25% a salariilor din direcțiile de sănătate publică și asistență socială”

22:44:36 / 11 Noiembrie 2015

Salarii marite la toti bugetarii din sistemul sanitar

Dar la cei care lucreaza in privat, la patroni, si care-si bat joc de ei, tratandu-i ca pe sclavi, dandu-le salariu minim pe economie, de aia nu va pasa, nenorocitilor ? Daca am scrie cu totii aici, zi de zi, tot ce stim ca se intampla in acest domeniu in subteran, atunci or sa poata face fata procurorii existenti ?