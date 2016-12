Constanța, împânzită de crizanteme

Acțiunile din cadrul campaniei „Curățăm Constanța Noastră” se desfășoară cu mare spor, zilele acestea. Vremea frumoasă de la începutul săptămânii i-a ajutat pe angajații Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța să desfășoare acțiunile de igienizare a spațiilor verzi mult mai repede. Dacă, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost curățate terenurile din cartierul Poarta 6, luni și marți, echipele de la Spații Verzi lucrează în zona Far, unde tund gazonul și gardul viu, igienizează taluzul și aleile din apropierea blocurilor. Totodată, sunt plantate flori în toate zonele orașului. „În total, vom sădi 5.000 de fire de crizanteme. Am ales aceste flori pentru că rezistă mai bine la intemperii. Ele sunt, prin definiție, flori de toamnă, de aceea am considerat că sunt potrivite”, a spus șeful Serviciului Spații Verzi, George Coman. Plantările au început luni, în parcurile, scuarurile și aleile din cartierul Tomis II și zona Gară. Acțiunile continuă miercuri și vineri, în alte zone ale orașului.