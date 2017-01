Constănţenii, îndemnaţi să meargă pe jos de Ziua Mondială fără Maşini

În fiecare an, pe 22 septembrie, oamenii din întreaga lume marchează “Ziua Mondială fără Maşini”, aducînd în atenţie concetăţenilor alternative la automobilul personal sau de serviciu. În acest sens, sute de oraşe întrerup circulaţia auto pe anumite străzi, pentru a încuraja mersul pe jos pe bicicleta sau cu ajutorul transportului în comun. În acest sens, cu sprijinul Primăriei Constanţa şi al Poliţiei Rutiere, circulaţia a fost întreruptă ieri, între orele 12.00 şi 16.00, pe str. Primăverii. În plus, tot ieri, începînd cu ora 15.00, între străzile Docherilor şi Soveja a avut loc un concurs de biciclete. Primii care au dedicat o zi din an mersului pe jos au fost francezii, în 1998, dar popularitatea "Zilei Mondiale fără Maşini” a depăşit de mult timp graniţele bătrînului continent. Anul trecut, 1.544 de localităţi, printre care şi Constanţa, din peste 40 de ţări de pe trei continente au ales să promoveze alternativele mai puţin poluante la automobil. În anul 2000, Comisia Europeană a dedicat o săptămînă întreagă mobilităţii