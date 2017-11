Două pisici extraordinare, date dispărute în urma unui incendiu

Un motan pe nume Arcturus, considerat cea mai înaltă pisică domestică din lume, și prietenul său de joacă, Cignus, o altă felină înscrisă în Cartea Recordurilor, sunt dați dispăruți după incendiul izbucnit duminică dimineață la domiciliul proprietarilor lor din Detroit, informează AFP. Arcturus, un motan din rasa Savannah, cu o înălțime de 53,6 cm, și Cignus, un Maine Coon argintiu, deținătorul recordului pentru pisica domestică cu cea mai lungă coadă din lume (44,5 cm), au pierit probabil în flăcări, însă proprietarii lor, Lauren și Will Powers, speră ca printr-o minune cele două feline să fi reușit să scape. "Am încercat să salvez pisicile, însă nu le-am putut găsi până când fumul a ajuns la mine. Suntem aproape siguri că au murit", a indicat Will Powers pe pagina sa de Facebook, precizând că a reușit totuși să lase ușile deschise în spatele lui, astfel încât felinele să poată scăpa. "Am pierdut totul, casa noastră a dispărut", a adăugat Powers, care a făcut un apel la vecinii săi de la periferia orașului Detroit, din nordul Statelor Unite, pentru a ajuta la găsirea celor două animale cu caracteristici fizice ieșite din comun. Mulți iubitori de animale au participat la strângerea de fonduri organizată de familia Powers pentru a finanța adăpostul lor pentru pisici Ferndale Cat Shelter. Operațiunea, denumită "Arcturus și Cignus", strânsese peste 2.400 de dolari luni la prânz.