HAOS pe piața alimentară: România, țară „la mâna a doua“! Se lasă cu demisii?!

Țara noastră se află din nou în mijlocul unui scandal pe piața alimentară! Un studiu comparativ realizat pe alimente susceptibile de dublu standard a scos în evidență diferențe la 9 dintre cele 29 de probe analizate, a declarat Rodica Tănăsuică, director al Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în cadrul unei conferințe de presă organizată de Ministerul Agriculturii. ”Ca urmare a analizei informațiilor publicate la 26 iulie 2017 de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe site-ul propriu http://www.madr.ro/comunicare/3955-informare-de-presa.html și a informațiilor prezentate în conferința de presă susținută de ministrul, Petre Daea, pe tema produselor alimentare susceptibile de dublu standard, Asociația Pro Consumatori (APC) - fostă Asociația pentru Protecția Consumatorilor din

România (APC Romania), organizație de utilitate publică cu o activitate neîntrerupta timp de 27 de ani, a constatat că rezultatele analizei fizico-chimice efectuate de către Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (ANSVSA) pe 29 de produse identice prelevate din magazinele Lidl (Germania, Olanda și România), Kaufland (Germania și România) Delhaize (Belgia și Mega Image - România) evidențiază de fapt o neîndeplinire de către comercianții din România a caracteristicilor prescrise pe eticheta produselor și nu existența unui dublu standard al produselor analizate, potrivit APC.

DIFERENȚE! Astfel, în cadrul conferinței de presă, s-a menționat că există diferențe de valoare energetică declarată pentru produsul denumit „parizer porc”, prelevat

din Germania și România. Dacă pentru parizerul din Germania s-a constatat că,

față de valoarea declarată pe etichetă de 279 Kcal/100 gr., diferența de

valoarea energetică este de doar 4,68 Kcal/100 gr. (valoarea rezultată în urma

analizei fiind de 274,32 Kcal/100gr.), pentru cel din România diferența de valoare

energetică este de 19,91 Kcal/100 gr. (valoarea rezultată în urma analizei fiind

de 259,09 Kcal/100g). Un alt exemplu este cel privind conserva de „pește macrou Franța” comercializată și în România, care conține cu 12,24 g. mai puțin pește față

de cantitatea de pește declarată pe etichetă de 55,11 g/100 g.

DEMISIA! ”Solicităm Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să procedeze la prezentarea către opinia publică a buletinelor de analiză ale produselor neconforme, prin publicarea acestora pe site-ul instituției și la luarea măsurilor care se impun pentru intrarea în legalitate a comercianților prin reetichetarea produselor neconforme sau dispunerea retragerii de la comercializare a loturilor în care se găsesc cele 9 produse identificate ca fiind neconforme, în conformitate cu prevederile art.7 lit. a, coroborate cu cele ale art 55 pct.2 lit b) din OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un comunicat al APC. De asemenea, Asociația PRO Consumatori solicită demisia ministrului, Petre Daea, pentru modul în care a gestionat timp de 5 luni aceasta acțiune de interes public, precum și pentru modul defectuos în care a prezentat rezultatele analizei privind produsele alimentare susceptibile de dublu standard.

PREMIERUL REACȚIONEAZĂ

Premierul Mihai Tudose i-a cerut, joi, 27 iulie, ministrului Justiției, Tudorel Toader, ca în colaborare cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, și instituțiile de resort să elaboreze o normă legislativă internă care să permită menționarea numelui firmelor care consideră România o țară ”de mâna a doua” pe subiectul alimentelor susceptibile de dublu standard. ”Poate găsim o modalitate, că până când facem noi nu știu ce normă europeană, poate facem o normă internă. (...) Sau măcar un cadru legislativ care să ne permită să spunem cetățenilor ce firme ne consideră a fi o țară de mâna a doua și să-i tratăm și noi ca atare”, a declarat Mihai Tudose în deschiderea ședinței de Guvern, citat de Agerpres. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat că baza discuției în găsirea unei soluții juridice pleacă de la chestiunea unui tratament egal de care trebuie să se bucure toți consumatorii, toți cetățenii UE. ”Sigur, vom colabora cu Ministerul Agriculturii, cu toate ministerele care pot avea conexiuni cu această problemă, dar, de principiu, cred că în discuție se pune problema unui tratament egal de care trebuie să se bucure toți consumatorii, toți cetățenii UE, indiferent că sunt membri ai unui stat sau altuia. Aceasta este baza de discuție, aceasta este baza de la care vom porni spre identificarea soluției juridice, pe de o parte, soluției practice, faptice, pe de altă parte”, a explicat Toader.

EXPLICAȚIILE MINISTRULUI AGRICULTURII

La rândul său, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus că nu poate da detalii legate de numele comercianților și producătorilor în cazul cărora s-au descoperit produse alimentare susceptibile de dublu standard, întrucât există riscul unor procese. ”(...) Am transmis imediat această situație Comisiei Europene pentru a lua cunoștință de situația care există în România, pentru că la această dată nu avem o normă juridică și o metodologie unitară pentru abordarea acestei tematici de dublu standard. Am informat imediat populația, de asemenea am transmis datele pe care noi le-am obținut la toți europarlamentarii, (...) în așa fel încât să ne conjugăm forțele pentru schimbarea, pentru realizarea unei norme juridice la nivelul Comisiei Europene, cu care să operăm, în așa fel încât să protejăm consumatorii români și să informăm corect. (...) Din nefericire, n-am reușit să prezentăm în detaliu aceste lucruri, pentru faptul că, neavând o normă juridică cu care să operăm, nu putem să dăm numele comerciantului și producătorului respectiv, pentru că am putea crea conflicte juridice care ar putea să coste. (...) Colegii de la ANPC și de la ANSVSA vin cu explicații în fiecare moment, explicații tehnice, pentru a putea da detaliile cuvenite în așa fel încât transparența să fie totală, dar în același timp instituțiile să fie asigurate din punct de vedere juridic”, a explicat Daea, la solicitarea premierului.