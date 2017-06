Iei 10 la Bac și mergi gratis la Neversea și Untold!

Absolvenții de liceu care vor să participe la concertele senzaționale susținute de artiști precum Jason Derulo, Dua Lipa sau Rita Ora trebuie doar să ia Bacalaureatul cu nota 10. Organizatorii festivalurilor-fenomen Untold și Neversea au demarat o campanie prin care tinerii care au trecut cu brio de examenul de Bacalaureat din acest an sunt răsplătiți. Cei care vor lua 10 la Bac au șansa să intre gratuit atât la Neversea, care se desfășoară în perioada 7-9 iulie, la Constanța, cât și la Untold, care are loc în perioada 3-6 august, în Cluj-Napoca. Pe lângă participarea gratuită la cele mai atractive festivaluri din Europa, absolvenții de 10 vor primi și câte un voucher în valoare de 500 de RON din partea Kaufland România. Mai mult, toți cei care s-au înscris la examenul de Bacalaureat în sesiunea din vară vor putea achiziționa abonamentul cu reducere la cele două festivaluri, în perioada 6 iunie - 10 iulie. REDUCERI SUBSTANȚIALE Abonamentul la Neversea va putea fi achiziționat la prețul de 225 de lei, cu 195 de lei mai puțin decât prețul final. De asemenea, abonamentul la Untold va putea fi achiziționat la prețul de 400 de lei, cu 150 de lei mai puțin decât prețul final. „Ca în fiecare an, și în 2017 susținem performanța în educație și încercăm să le oferim tinerilor variante cât mai creative de a ajunge la evenimentele pe care le-au așteptat tot anul. Și pentru că familia Untold s-a mărit cu încă un festival, cel mai mare de pe litoralul românesc, Neversea, cei care dau Bac-ul anul acesta sunt și mai norocoși pentru că vor avea distracție dublă”, a declarat directorul de Marketing și Comunicare Untold și Neversea, Adrian Chereji. Toți absolvenții care doresc să participe la campanie trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10 și să completeze corect forumularul cu adresa de mail validă. Anul trecut, 65 de absolvenți care au promovat examenul de Bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente cadou la ediția din 2016 a festivalului Untold. Alți 3.500 de tineri au primit reducere la abonament.