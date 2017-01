Inovația ANAF - impozit pe... pierdere!

DE BUN SIMȚ Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a solicitat Ministerului Finanțelor Publice (MFP) eliminarea impozitului în cazul dării în plată și Uniunii Naționale a Notarilor Publici (UNNP) diminuarea taxelor notariale cu 90%, a anunțat miercuri președintele asociației, Alin Iacob - „Ca motive, am invocat, în primul rând, faptul că debitorul nu realizează un câștig, ci, din contră, are o pierdere semnificativă, întrucât renunță la locuință și a plătit un avans (poate chiar 20%), ba chiar are și opt - zece ani de rate (cu tot cu dobânzi și comisioane abuzive). Așadar, debitorul ar plăti impozit... pe pierdere!“. În opinia sa, perceperea impozitului pe așa-zisa tranzacție imobiliară (darea în plată a unui imobil/teren - n.r.), care poate ajunge chiar și la 10.000 lei, „reprezintă doar o barieră artificială și incorectă în calea consumatorilor“. Ba mai mult, cei de la AURSF consideră greșită aplicarea taxei la soldul creditului și nu la valoarea imobilului - „Pentru un apartament de 24.710 euro, impozitul de 2% ar fi de 2.217 lei. Dacă adunăm și taxele notariale și restul cheltuielilor, debitorul ajunge la un cost de 4.100 lei (pe libertate - n.r.). Pentru același apartament, cu un sold al creditului de 80.000 franci elvețieni, impozitul ar fi de 6.466 lei, iar cheltuiala totală - 10.900 lei“. Culmea este că avem, în normele Ministerului Justiției, posibilitatea legală de a reduce povara financiară în cazul dării în plată - „Onorariile notarilor pot conține scutiri și reduceri, în cazul actelor întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială“. Pentru Prima Casă spre exemplu, subvenția mult-iubită a statului, se aplică o reducere cu 30% a taxelor notariale.

TREBUIA SĂ FIE SIMPLU, NU?

Cei de la AURSF spun că, din 13 mai și până în prezent, au procesat peste 100 de notificări de dare în plată, dintre care 15 au fost deja transmise - „Din păcate, cei mai mulți debitori au spus că nu pot face rost de aceste sume de bani, astfel că legea devine inaplicabilă. Majoritatea notificărilor provin de la clienți ai băncilor care nu au avut nicio ofertă reală de negociere/refinanțare pentru clienții cu probleme. Se remarcă Bancpost și Credit Europe Bank. Toți debitorii aveau un grad de îndatorare de peste 90% din veniturile lunare“. Pe fir a intrat și avocatul Gheorghe Piperea, care a explicat, în mai multe rânduri, că impozitul pe darea în plată nu trebuie calculat nici la valoarea bunului, nici la cea a datoriei - „În cazul dării în plată, impozitul nu este reglementat! Taxa de 2% pe tranzacții imobiliare este percepută în cazul în care omul obține un venit din vânzarea locuinței. Dacă dai în plată un imobil, nu obții câștig, ci ștergere a datoriei. Citește cu atenție articolul 111 din Codul Fiscal - scrie că părțile trebuie să declare un preț al imobilului pe contractul de vânzare-cumpărare. Or, aici nu există preț, e zero, e minus datoria“. Piperea apreciază că, în cazul în care se va impune obligativitatea plății impozitului, Fiscul se va supune unor acțiuni în justiție, și din partea oamenilor, și a bancherilor - „O chestiune relativ simplă - omul face dare în plată pentru că este în faliment şi vrea să obţină o a doua şansă, să trăiască, să supravieţuiască - se va transforma într-un coşmar judiciar“.