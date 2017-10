Iohannis vrea „universităţi ca afară”! Şi atunci, ce caută la Constanţa?

Dispozitiv de ordine, circulație rutieră restricționată, puhoi de lume pestriță. Și era doar ora 10.30. Un vânt cât se poate de recișor și, normal, mai puțin de 17 grade, anunțate săptămâna trecută. Nu pare un început de an universitar însorit. Odată ajunsă în Piață, după o tură de control pentru a parca mașina, ziua începe să se coloreze. Ba cu fustițe roșii, verzi, albastre, ba cu burice la vedere și, într-un colț, o parte din studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“. Numai primul rând din fața scenei pare să respecte indicația de dresscode alb-negru. Gloata este pestriță și are preocupări diverse, care nu țin defel de activităţile școlare. Studenții prezenți sunt animați de gândul la petrecerile ce se vor da, la cafelele ce le vor bea împreună cu colegii, la barurile din jurul campusului universitar. Este al doilea an când deschiderea are loc în Piața Ovidiu, și nu în Campusul universitar, unde numărul cafenelelor este foarte mic, unde autobuzele ajung mai greu, iar taxiul este mai scump. După doar câteva minute de când s-au adunat în Piață studenții și profii, în așteptarea lui domn' președinte, s-au format cozi la cafenele. La 11 trecute fix, se aud sirenele. Vine domn' președinte! Primul rând ia poziție de drepți, restul „poporului“ este întors cu spatele căci sonorizarea este foarte slabă și în Piață este o rumoare continuă. Așadar, cuvântul de deschidere al președintelui Klaus Iohannis este trecut aproape neobservat de marea de studenți, care au încercat să se strecoare în spatele tranșeelor universitarilor spre terase și cafenele.

Întrebarea care a stat pe buzele tuturor de când și-a anunțat prezența la Constanța președintele - „De ce vine Klaus Iohannis la deschiderea anului universitar de la Constanța?“ - pare să-și găsească un răspuns în începutul discursului oficialului. Președintele ne lămurește că a ales să vină la Constanța deoarece aici este un centru universitar important, dovadă fiind ofițerii de marină civilă și militară a căror pregătire este la un nivel ridicat?!

Demontarea miturilor universitare

Discursul „Excelenței Sale“ (?!), după cum l-a prezentat primarul Decebal Făgădău, nu se știe după care uzanțe, a continuat pe linia „Vrem o țară ca afară!“. „Universitățile nu pregătesc doar buni profesioniști, fie ei angajați sau antreprenori, ele au rolul de a forma buni cetățeni și de a contribui la dezvoltarea statului de drept, pe baze sustenabile. De foarte multe ori auzim sintagma „Vrem o țară ca afară“. Se poate. Dar pentru a avea o țară ca afară avem nevoie, în primul rând, de universități ca afară. (...) Mi-ar plăcea dacă universitățile ar ajuta la demontarea diverselor mituri nefondate, pe care încă le regăsim în spațiul public. Unul dintre ele, pentru a mă referi chiar la învățământul superior, este mitul fals conform căruia prea mulți tineri merg la facultate“, a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, țara noastră este pe ultimul loc, în Uniunea Europeană, privind persoanele de 30 - 34 de ani care au absolvit instituții de învățământ superior.

Însă pentru ameliorarea, nu zicem rezolvarea, tuturor problemelor legate de acest mit universitar, nu ar trebui, oare, o reformare completă a mentalităților și a studenților și a profesorilor?! Și de ce ar fi necesar să avem cât mai multe capete cu diplomă universitară în buzunar, care să îngroașe rândurile șomerilor, când se conturează din ce în ce mai bine faptul că țara are nevoie mai degrabă de meseriași bine pregătiți?! Din nou, întrebări retorice, cu răspunsuri intuite de marea majoritate, dar neconcretizate.