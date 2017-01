Mamaia Sălbatică! „Mi-a scris „MU**“ pe mașină și apoi a dat mâna cu un polițist“

Dacă vreți să vă "tunați" mașina, fără să alegeți dumneavoastră modelul, atunci mergeți în stațiunea Mamaia. Autoturismul dumneavoastră poate fi... decorat gratis cu înjurături scrijelite pe capotă sau portiere... Doar lăsați mașina în parcare și bazați-vă pe vigilența agenților de pază pentru ca la întoarcere să aveți o surpriză care să vă crească puțin tensiunea pe această vreme caniculară. Asta i s-a întâmplat unui șofer, pe numele său Cristian Buhneci.

„Totul s-a întâmplat pe data de 11 iulie, după-amiază. Am parcat mașina mea marca Volkswagen Golf 5 în fața unui restaurant din stațiunea Mamaia. Abia am găsit un loc liber între două autoturisme. Când am coborât din mașină am văzut că la marginea drumului este un un lanț prins între niște stâlpi, dar nu era niciun semn care să arate că era locul de parcare al cuiva. Așa că am plecat să-mi rezolv treburile liniștit. Am lipsit exact o oră și zece minute. Când m-am întors, am văzut că cineva mi-a zgâriat mașina. A scris „mu**“ pe ea", a declarat Cristian Buhneci.

Vigilenți, paznicii nu au văzut nimic. „M-am dus la paznicii din zonă și i-am întrebat dacă au văzut cine a făcut asta. Aceștia m-au lămurit imediat: „N-am văzut nimic, șefu'!". Oricum, în primul rând ei puteau chiar să-mi atragă atenția și să-mi spună că nu am voie să parchez acolo. În fine! Am sunat la 112 și la fața locului au venit un polițist și un jandarm. Militarul mi-a dat imediat ideea: „Aveți cameră de luat vederi în mașină! Uitați-vă pe filmare și faceți plângere". Fără să clipesc, i-am urmat sfatul. Am descărcat imaginile și am mers cu ele a doua zi la Poliția Mamaia. Comisarul-șef Constantin Stoian, șeful Poliției Mamaia, a spus că vrea să vadă personal filmarea. Așa că am urmărit filmul împreună. Acesta a rămas înmărmurit când a văzut că cel care mi-a zgâriat mașina a dat noroc după ceva timp cu un polițist. Domnul Stoian a spus că așa îl identificăm sigur și simplu. A zis că îl sună pe agentul care a dat mâna cu cel în cauză, îl întreabă pe acesta cine era individul, că doar se știu dacă se salută. Iar cazul e gata!“, a mai spus șoferul pățit.

SE POATE TOTUȘI CA ELODIA SĂ FIE MAI UȘOR DE GĂSIT!

Chiar dacă se salută cu un polițist, cel care a zgâriat mașina pare a fi mai greu de găsit acum decât Elodia. „Am tot fost de atunci la Poliție, dar de pe data de 11 și până azi individul care a zgâriat mașina mea nu a fost încă identificat chiar dacă acesta este știut de un agent de poliție. Trebuie să mă înțelegeți! Eu am un loc de muncă important, mă văd cu oameni importanți, alerg prin tot orașul cu mașina și vede lumea prostia care este scrisă pe ea. Nu se poate, mă fac de râs. Vreau și eu să fie prins vinovatul și să-mi recuperez prejudiciul. Asta i-am spus și domnului Stoian, iar acesta m-a întrebat: „Da ce, vrei să-ți repar eu mașina?". Am aflat și eu între timp de la cineva că cel care mi-a zgâriat autoturismul este cumnatul persoanei care deține restaurantul în fața căruia s-a întâmplat totul", a declarat deznădăjduit Cristian Buhneci.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au precizat că în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru distrugere.

