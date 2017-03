Mii de persoane, la o manifestație anti-Brexit la Londra

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul Londrei pentru a protesta față de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu doar câteva zile înainte ca premierul Theresa May să activeze o clauză a Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, prin care se inițiază negocierile de ieșire din UE. Participanții la marșul "Uniți pentru Europa" au fluturat steaguri UE, au purtat pancarte anti-Brexit și au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor atacului terorist de la Londra, relatează The Associated Press.

Manifestaţia are loc doar trei zile după atentatul de la Westminster, astfel că organizatorii au luat în considerare amânarea evenimentului, însă până la urmă au decis să-l țină așa cum era programat. Într-un comunicat dat publicității de organizatori se afirmă că "nu vom fi intimidați. Vom fi uniți și solidari". Premierul britanic, Theresa May, va notifica oficial miercuri, 29 martie, UE că ţara sa părăseşte Blocul comunitar, Downing Street anunţând că aceasta va scrie o scrisoare celor 27 de state membre UE şi că este de aşteptat ca negocierile să înceapă apoi cât mai curând posibil.

Această iniţiativă este luată la nouă luni după referendumul privind apartenența Marii Britanii la UE, atunci când 51,9% dintre cetăţenii britanici au votat pentru ieşirea ţării lor din Blocul Comunitar.