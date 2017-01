Miracolul cultural de la Constanța continuă!

În pofida schimbărilor socio-politice, a neajunsurilor și a prigoanei îndreptate, de-a lungul timpului, asupra culturii tomitane, Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului a supraviețuit ca printr-un miracol, ajungând în acest an la cea de-a 42-a ediție, contrazicând prorocirile „specialiștilor” care minimalizează potențialul artistic al urbei de la Marea Neagră. Anul acesta, Festivalul, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, se va deschide, sâmbătă, cu premiera capodoperei verdiene „Forța destinului”. Vor urma alte 14 seri de poveste până pe 29 noiembrie.

De 42 de ani, din 1975 până în prezent, la Constanța se desfășoară an de an, fără întrerupere, un festival dedicat muzicii simfonice, operei, operetei și baletului. Ediția 2016 a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului se va deschide sâmbătă, de la ora 18.30, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, cu premiera operei „Forța destinului”, de Giuseppe Verdi, sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea. „Aceasta este una dintre operele de răsunet ale lui Verdi. Este complexă, are o muzică extraordinar de frumoasă, desăvârșită și o poveste foarte specială, credibilă și ușor de înțeles, care poate fi adusă și la realitățile zilelor noastre,”, a spus, pentru „Telegraf”, directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu. Regia artistică a spectacolului este semnată de Alice Barb, iar decorurile și costumele sunt realizate de Maria Miu. În rolurile celor doi îndrăgostiți publicul îi va urmări pe soprana Cristina Radu din Brașov, care o va întruchipa pe Leonora de Vargas, și tenorul Răzvan Săraru, ce va da glas trăirilor lui Don Alvaro, cărora li se vor alătura Cătălin Țoropoc - Don Carlo di Vargas, Orest Pîslariu - marchizul de Calatrava, Lucia Mihalache - Preziosilla, Constantin Acsinte - Padre Guardino. Distribuția va fi completată de Gabriela Dobre, Marius Eftimie, Laurențiu Severin, Andrei Băican și Iulian Bratu.

Sărbătoarea muzicii și dansului va continua duminică, de la ora 18.30, cu o celebră și frumoasă poveste cu parfum de... iarnă despre puterea incredibilă a prieteniei. Este vorba despre baletul „Crăiasa zăpezii”, inspirat de povestea lui Hans Christian Andersen și pus în scenă de Horațiu Cherecheș, pe muzica lui Jean Sibelius și Edvard Grieg. Crăiasa zăpezii va împrumuta grația japonezei Mayu Takahashi, iar Gretchen și Karl vor fi întruchipați de prim-soliștii Irina Ganea-Mihaiu și Adrian Mihaiu.

Biletele pentru aceste spectacole au prețuri de 25, 30, 40 și 50 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Elevii și studenții vor plăti 15 lei pe un bilet, iar pensionarii 20 de lei. La casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski” se găsesc în vânzare și șase categorii de abonamente, la prețuri cuprinse între 250 (15 spectacole) și 125 de lei (șapte spectacole).

Întâlnirea cu muzica bună și dansul va continua până pe 29 noiembrie.

Citește și:

Teatrul „Oleg Danovski“ își schimbă programul

O lună de poveste la Teatrul „Oleg Danovski“!

Poveste de toamnă în acorduri de vioară și pian

O nuntă de pomină la Teatrul „Oleg Danovski“

Seară lirică la Teatrul „Oleg Danovski“

Lecții de stil, flori și cântec la teatru