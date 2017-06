Nava maritimă Costa neoRiviera, escală în Portul Constanța

13:08:45 / 25 Aprilie 2017

De fiecare data ...

... cand vin nave de pasageri (din ce in ce mai putine, an de an) si vad turistii prin oras imi este rusine ca putem sa le aratam un oras atat de infect ... pentru binele turismului romanesc, cei care luati decizii in acest domeniu, nu ii mai lasati sa acosteze aici, nu numai ca nu vor mai reveni vreodata in viata lor dar vor povesti peste tot in lume despre mizeria vazuta la noi ... iar asta este un motiv important pentru care navele de croaziera evita sa mai viziteze Constanta ... cand vii de la Nessebur si ajungi in Constanta zici ca esti in lumea a treia insa nu ratam nicio ocazie de a cataloga Bulgaria ca tara unde iti dispare masina