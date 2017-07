NEVERSEA întoarce Constanța pe dos! Cum se va schimba traficul din oraș

Se anunță zile înfiorător de aglomerate pe litoral, la sfârșitul acestei săptămâni. Porțile celui mai mare (și, am spune noi, controversat) festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, se deschid în mai puțin de 4 zile. Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale de pe litoralul românesc aduce în acest an, pe cele șapte scene, artiști ca Jason Derulo, Tiesto, Afrojack, Dua Lipa, Rita Ora, Fatboy Slim, Years & Years, Ella Eyre și mulți alții. În perioada 7-9 iulie, peste 150 de artiști internaționali vor urca pe scenele festivalului. Iar la o asemenea amploare, se cere o desfășurare de forțe pe măsură. Sute de polițiști din toate structurile Inspectoratului General al Poliției Române, 150 de jandarmi, dar și polițisti locali vor asigura liniștea și siguranța. În plus vor exista și 300 de agenți de securitate privați care vor activa în perimetrul evenimentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a județului Constanța va avea două spitale de tip PMA (post medical avansat) amplasate lângă zona de mainstage și în imediata apropiere a accesului în festival, dar și patru puncte de prim ajutor. De asemenea, toate camerele de gardă ale tuturor spitalelor din Constanța, dar și din județ vor fi deschise pentru sprijin medical, în caz de nevoie.

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA

De asemenea, circulația va fi reorganizată complet, traficul în zona peninsulară fiind total restricționat. Amintim că, în perioada 4 - 10 iulie, traficul va fi restricționat în perimetrul delimitat de următoarele zone: intersecția străzii Traian cu Valea Portului , zona Poarta 1, sensul giratoriu din zona străzii Traian cu Termele Romane, intersecțiile dintre strada Traian și bulevardul Tomis, străzile Negru Vodă și Ecaterina Varga, Negru Vodă cu strada Mircea cel Bătrân, precum și intersecțiile străzii Mircea cel Bătrân cu străzile Smârdan, Decebal și Eroilor, precum și intersecțiile străzii Bucovina cu Eroilor, Yokohoma, Salonic și Belvedere. Locuitorii și angajații firmelor din Peninsulă vor putea intra cu mașina în baza unui permis special eliberat de organizatori la Centrul de Informare de pe Plaja Modern. Mai multe detalii despre zonele cu circulație restricționată găsiți în harta atașată materialului. Fanii care ajung în Constanța cu mașina pot opta pentru cele două parcări din proximitatea festivalului: parcarea Centrului Expozițional Constanța și parcarea de pe bulevardul Mamaia nr. 296 (fosta bază ONT). Organizatorii recomandă, în perioada festivalului, folosirea transportului în comun, care va funcționa după un orar special, care să deservească principalele zone ale municipiului Constanța.

LINII SPECIALE RATC

Pentru ca participanții la festival să ajungă mai ușor la eveniment, RATC Constanța pune la dispoziție două linii speciale dedicate evenimentului: Neversea 1 și Neversea 2. Potrivit directorului interimar al Regiei, Bogdan Niță, linia Neversea 1 va pleca de la Gară și va merge fără oprire până în Portul Tomis. Neversea 2 va pleca din zona Hotelului Caraiman din Mamaia, va opri în toate stațiile aflate până la intrarea în Constanța, după care va merge direct către Portul Tomis. De asemenea, conducerea Regiei a stabilit ca, în perioada 7-10 iulie, autobuzele 42, 44, 48, 51 și 101C să circule non-stop, cu capătul de linie la Portul Tomis. Detalii despre procedurile și regulile de acces la festival puteți afla din ediția online a publicației noastre: www.telegrafonline.ro.

CE TREBUIE SĂ ȘTII DACĂ VII LA NEVERSEA! ÎNDRUMĂTOR DE FESTIVAL!

CHECK IN ȘI ACCESUL ÎN FESTIVAL

Preschimbarea biletelor în brățara de festival se face doar cu actul de identitate, începând cu data de 6 iulie, ora 14.00, la zona de check in, de la singura intrare în festival amplasată la intrarea pe plaja Modern, strada Lebedei, dinspre Portul Turistic Tomis Constanța (cele trei corturi mari de culoare albă). Aceasta este singura zonă în care festivalierii pot schimba biletele sau abonamentele în brățări. Cei care doresc să-și achiziționeze bilet de o zi, în perioada festivalului, pot să o facă de la cele șapte case de bilete amplasate în zona punctului de informare NEVERSEA (Cherhanaua de Stuf, lângă bariera de la intrarea pe plaja Modern, dinspre port). Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte, iar accesul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se face cu abonamentul de festival și în baza acordului parental scris (care poate fi descărcat de peneversea.com/parentalconsent). În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21 cm x 29 cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică. Pentru întreaga listă de obiecte permise și interzise în perimetrul festivalului, participanții pot consulta regulamentul de pe site-ul www.neversea.com.

SISTEM DE PLĂȚI ÎN FESTIVAL!

Cu brățara de festival se asigură și accesul și plata în perimetrul evenimentului. Doar cu brățara de festival (cu chip integrat) oferită de VISA-Raiffeisen se pot achiziționa produse în interiorul festivalului, plata cu cardul bancar sau numerar direct la comerciant fiind interzisă. Brățara poate fi încărcată prin două opțiuni: încărcările online (detalii despre modalitatea de încărcarea online vor fi disponibile pe neversea.com, începând cu 5 Iulie) sau la cele 50 de puncte de încărcare (Credit Point) din cadrul Neversea. Festivalierii vor putea urmări pașii oferiți de aplicația Neversea (disponibilă în App Store și Google Play) pentru a vedea cum funcționează încărcarea online. Această metodă de încărcare îi va ajuta pe festivalieri să salveze timp prețios și îi va ține departe de posibilele cozi de la Credit Point. Pentru o mare parte din punctele de încărcare din festival, organizatorii au pregătit un program prelungit de lucru, unele Credit Point-uri având chiar orar non-stop de funcționare. Brățara se poate încărca cu orice sumă, iar festivalierii vor putea retrage ceea ce nu au cheltuit pe toată perioada festivalului până când evenimentul se apropie de final. Festivalierii își vor putea retrage banii de pe brățară doar până pe 10 iulie 2017, la 10 dimineața, de la oricare din cele 50 de Credit Points din festival.