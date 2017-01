Nicuşor Costantinescu, transferat la Spitalul Penitenciarului Poarta Albă

19:42:57 / 22 Mai 2016

Lumea rea:)

Doamne, ce fața de om inteligent are DOMNUL PRESEDINTE GENERAL ADJUNCT AL CJC !Și cum s-a luptat el cu toata armata pentru binele Constanței,și l-au dus nemernicii tocmai la Spitalul Penitenciar Porta Alba,cand era mai aproape in Dubai,Coasta de azur etc.De fapt el suferise doua interventii chirurgicale,nu cum spune in continutul articolului.A avut o operație de matreața și una de urdori.Și a mai facut o operație de cancer de prost tată. De fapt el nu a furat bani,el a adus de acasa vreo doi bani pentru prosperitatea constantei.Chiar daca nu mai e o data viitoare. eu tot pe tine te votez Nicușor.