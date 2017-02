O nouă seară de proteste în Constanța

20:15:11 / 03 Februarie 2017

miting autorizat

De ieri,02.02, serile au devenit anoste si plictisitoare! Mai incercati in weekend niste batai cu jandarmii, ne mai distram si noi la Tv mancand seminte si Cola. Poate ii puneti in fata pe cei de la Comisia de elaborare a codului penal si a Procedurilor. Cred ca ei se distreaza mai copios ca noi astia sedentarii cand vad la televizor batai cu pietre, gheata si gaze din cauza Codului penal si a procedurilor. Intrebare: Codul civil si procedurile sunt constitutionale, sau ne batem si din cauza lor in strada