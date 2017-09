PE LITORAL, de la 33 la 25 de grade C! Vezi când!

Atât în unele zone ale țării, dar și pe litoral, meteorologii anunță o răcire a vremii, astfel că, dacă luni, 21 august, la mare vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 15 și 21 de grade C, marți, 22 august, maximele nu vor mai trece de 25 de grade C, iar minimele de 18 grade C, fiind anunțate și precipitații. Miercuri, 23 august, vremea nu va cunoaște mari modificări, astfel că maximele vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 18 grade C; pentru această zi meteorologii nu mai anunță precipitații.