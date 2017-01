PNL a votat pentru autonomia universitară! Adică s-a opus reexaminării legii plagiatului!

Senatorii PNL care au votat împotriva cererii președintelui de reexaminare a legii privind sancționarea plagiatului și care prevede că universităţile vor fi cele care vor decide acordarea şi retragerea titlului de doctor spun că au făcut-o în numele ”autonomiei universitare”. Împotriva cererii președintelui au votat 90 de senatori, dintre care 11 sunt din partea PNL, potrivit rezultatului votului electronic postat pe site-ul Senatului. ”Am votat din convingere și m-am gândit că trebuie să existe autonomia universităților. Doar din acest punct de vedere am votat. Nu știu despre discuția din Biroul Politic (al PNL - n.r.), eu v-am spus din ce punct de vedere am votat. Îmi doresc ca o universitate să aibă dreptul la autonomie și, atât timp cât acolo se țin tezele de doctorat, trebuie să-și asume ceea ce se întâmplă în interiorul acestora. Nu m-am dus după nicio recomandare a liderilor de grup. Din câte am văzut în partid, s-a votat și pentru, și împotrivă”, a declarat Ciprian Rogojan.

Un alt senator PNL, Țapu Nazare, are o poziție similară. ”Este autonomie universitară. Așa este în toată Europa și în Statele Unite și de aia am votat. Biroul (Politic al PNL - n.r.) face recomandări, nu obligă parlamentarii cum să voteze. Așa este în toată Europa și în lumea civilizată. De aia am considerat că trebuie respectată autonomia universitară”, a spus și Nazare.

Mariana Câmpeanu, vicelider al grupului parlamentar PNL din Senat, a refuzat să le explice jurnaliștilor votul său. ”Întrebați-l pe liderul de grup”, a afirmat Câmpeanu. Printre cei care s-au abținut la votul dat cererii președintelui a fost Alexandru Pereș. ”Abținerea este un vot împotrivă, dar eu mă uit puțin așa... Dacă eu emit o lucrare de asta, de doctorat, poate că ar trebui să am și această responsabilitate ca tot eu să judec chestia asta. Nu sunt, dar am dubii pe chestia asta. Să iau o instituție centralizată la nivel național care să mă judece... Am o altă problemă - de ce toate universitățile sau aproape toate au posibilitatea de a fabrica aceste titluri de doctor? Asta e o problemă mare. Iar atunci să reglementăm în felul următor: sunt patru universități sau cinci care au posibilitatea asta”, a declarat Pereș.

El a precizat că recomandarea partidului a fost ca senatorii PNL să voteze împotrivă sau să se abțină. Printre cei care au votat împotriva cererii șefului statului se numără Teodor Atanasiu, Marius Nicoară, Octavian Motoc și Liviu Titus Pașca.

Senatul a respins luni cererea președintelui de reexaminare a legii care prevede că universităţile vor fi cele care vor decide acordarea şi retragerea titlului de doctor, cu 90 de voturi ''pentru'', în timp ce ''împotrivă'' au votat doar 12 aleși, iar șase s-au abținut.