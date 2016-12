Probleme şi vicii de procedură în Dosarul “Mircea Băsescu”

09:15:20 / 23 Iunie 2014

ANCHETA LUI TURCESCU ESTE MULT MAI OBIECTIVA

Mircea Basescu luase bani cu camata de la Bercea Mondial, afacerea fiind mijlocita de un “colaboratorul” de-al lui, Marian Capatina. Cind Bercea a ajuns dupa gratii, familia lui a venit la Mircea Basescu acasa rugindu-l sa-i ajute. Au insistat spunind ca daca Mircea Basescu ii ajuta, ei sint dispusi sa uite de o parte sau de tot imprumutul acordat fratelui Presedintelui si lui Marian Capatina. Mai ales ca tiganii ii spun ca Marian Capatina a promis sa traga sforile pe la Bucuresti pentru a cumpara o decizie favorabila in justitie. Lui Mircea Basescu ii place ideea si merge la cacealma, gindindu-se ca daca Bercea scapa de inchisoare sau primeste doar o pedeapsa mica printr-un noroc sau prin manevrele facute de Capatina, va impusca francul. Altfel spus, n-o sa mai fie nevoit sa restituie imprumutul luat de la Bercea si nici nu se va putea spune vreodata ca a luat vreo spaga pentru a influenta decizia unei instante. Ca sa nu se prinda ai lui Bercea de plan, le alimenteaza sperantele spunindu-le ca va pune o vorba buna si pe linga fratele lui, presedintele Traian Basescu Intre timp S-au intimplat insa doua lucruri: 1.- fiul lui Bercea a filmat toate discutiile cu Mircea Basescu si 2.- Bercea a primit pedeapsa maxima, adica vreo noua ani de inchisoare. Nervosi, tiganii au venit la Mircea Basescu sa-I ceara socoteala si, desigur, banii. Termenul de rambursare nu fusese stabilit, motiv pentru care familia lui Bercea ii cere imediat, in vreme ce Mircea Basescu le spune ca nu are de unde sa-i dea pe loc inapoi. Acelasi lucru si acelasi gen de discutii se intimpla si intre familia lui Bercea si Marian Capatina. Cind vad ca nu e chip sa-l scoata pe Bercea din inchisoare si inteleg ca nici Mircea Basescu si nici Marian Capatina nu au avut puterea sa traga sforile in Justitie, rudele lui Bercea incep sa-l santajeze pe Mircea Basescu amenintindu-l ca difuzeaza deja celebrele inregistrari. E momentul in care Mircea Basescu isi da seama de rahatul in care s-a bagat si decide sa vorbeasca cu Traian Basescu. Intelegind gravitatea spetei, Presedintele ii spune sa faca plingere la autoritati, lucru care se si intimpla", scrie Robert Turcescu. "Din acest punct, faptele sint cunoscute. Procurorii sustin ca Mircea Basescu a luat bani de la familia lui Bercea printr-un intermediar, adica prin Marian Capatina. Citi bani, nu e clar. De ce, inca nu se stie. Cind, nici asta nu e limpede", continuă jurnalistul B1. Concluzia lui Turcescu "Bercea urla din duba ca banii au ajuns si la Kovesi, prin sofer. Si la Blaga. Pute a manipulare deja. Vazindu-se in pirnaie, Bercea e dispus sa declare si sa strige orice il invata Abraham. Iar Voiculescu si Abraham vor sa ajunga la Basescu si la Kovesi. De aia au reluat un scenariu mai vechi, de acum citiva ani, cind au incercat sa demonstreze ca Basescu o manevreaza cum vrea el pe Kovesi printr-un ofiter SPP detasat din serviciul de garda al Presedintelui in serviciul de garda de corp si sofer al Laurei Codruta Kovesi. Acest ofiter- sustineau acum citiva ani, in cor, Antena 3 si ZiuaNews- a devenit la un moment dat amantul lui Kovesi si iata puterea lui Basescu! O aiureala care si daca ar fi fost adevarata nu explica in ce fel putea Basescu s-o manevreze pe Kovesi prin fostul ofiter SPP. Tot la acea vreme, Antena 3 spunea ca pe Kovesi a adus-o in fruntea PG relatia excelenta dintre taica-su, fost procuror, si Vasile Blaga. Chestiune destuil de greu de demonstrat, de asemenea. Motiv pentru care, alegatiile de la acea vreme lansate de trustul lui Felix n-au avut succesul scontat. Azi insa, contextul este schimbat. Felix si Abraham sint convinsi si simt ca electoratul e dispus sa creada mult mai usor toate scenariile posibile. E motivul pentru care Abraham i-a spus lui Bercea sa strige vorbe despre Kovesi, sofer si Blaga. Prin Gidea, securistul Felix a repus si va mai repune pe tapet toate aceste presupuse legaturi. De data asta insa, ar putea gasi mult mai multi insi dispusi sa le creada, fie si in absenta unor dovezi.