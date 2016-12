Rectorul Rugină explică retrogradarea UOC analizând articole „Telegraf“!?

21:50:17 / 13 Septembrie 2016

Frumos asa

Observ ca site-ul Telegraf reuseste sa castige destul de multe vizite prin abordarea acestui subiect si sprea surprinderea mea toate stirile recomandate sunt total doar articole despre Universitatea Ovidius. Deci nu inteleg chestia cu imaginea, au tot dreptul sa se ajunga si pana la judecata. Se pateaza prea mult imaginea acestei Universitati . Au fost facute anumite controale si adevarul este ca a scazut la gradul de incredere . Credeti ca cei de la ARACIS aveau un motiv sa ascunda anumite chestii ? Sa fim seriosi . Exista dreptate in spusele rectorului , genul acesta de articole pateaza grav imaginea Universitatii , iar tinerii cauta alte facultati. Eu in prezent sunt student in anul 1 , nu am ajuns acolo ,dar credeti ca daca citesc astfel de articole imi creati o bucurie ? Prima data am luat in calcul ideea sa ma transfer,dar daca stau sa ma gandesc peste tot in tara exista nereguli. La Iasi profesori care cer stuntelor nu stiu ce , la Bucuresti nu stiu ce . Sincer imi place mult Constanta si de asta am ales si aceasta Universitate , nu am auzit probleme cu profesorii ,ca la alte facultati, cateva chestii minore exista. Am inteles ca au existat probleme cu vechiul rector ,dar usor usor se pot rezolva .